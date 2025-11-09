1 день

Прибытие в Рязань. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

Встреча в Рязани:

10:05-10:15 встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования),гид с табличкой «Рязань»;

10:25-10:35встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».

Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.

Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.

Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.

Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений – Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.

С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница».

В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа».

После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция. К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

Маршрут: усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.

Обед в кафе.

Переезд в с. Пощупово.

Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.

Село Константиново – подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.

Отъезд в Рязань.

Размещение в гостиницах.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160