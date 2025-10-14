На байдарках по реке Пра за 8 дней
Начало: Г. Рязань
11 июл в 10:00
19 июл в 10:00
25 000 ₽ за человека
27 июн в 10:00
7 авг в 10:00
20 000 ₽ за человека
Рязанские выходные своей компанией: журавли и зубры в Окском заповеднике и 2 музея
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
Побывать в усадьбе «рязанского Дракулы», погулять по Пьяному лесу и отдохнуть на Святом озере
Начало: Рязань, пл. Театральная, 8:00
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
42 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рязани
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Рязани в октябре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 4 тура от 20 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Рязани на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь