Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта

Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
В туре собрали самые интересные и необычные локации Рязани и окрестностей.

Мы посетим древнерусский город Старая Рязань, пройдём по городищу и осмотрим руины, в которые превратилось поселение после нашествия хана Батыя.
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Заглянем в Музей К. Э. Циолковского, увидим корабль «Союз 22» и настоящую космическую еду.

Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово.

Здесь не только осмотрим уникальные предметы, но и познакомимся с устроителем музея за чашкой чая с чабрецом и просмотром старинных фотографий.

Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Ближайшие даты:
22
мар30
мар6
апр12
апр19
апр23
апр30
мая
Время начала: 08:00, 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована. Программы 1-го и 2-го дня могут меняться внутри общей программы.

Если у вас имеются льготы, перед оплатой, при предъявлении документа, обязательно, уточните актуальную стоимость у организатора

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. В стоимость входит завтрак во 2-й день и чай с чабрецом. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Не входит в стоимость. Вы можете приехать на своём транспорте или арендовать легковое авто.

Дети. Участие возможно с 7-8 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Старая Рязань, Музей К.Э. Циолковского и Музей ретротехники

Встретимся в Рязани, на Соборной площади, и поедем в Окский заповедник. Если получится, посетим древнерусский город Старая Рязань: пройдёмся по городищу, увидим остатки храмов, осмотрим места раскопок. Второй вариант — посетим Музей К. Э. Циолковского и усадьбу знаменитого учёного. Здесь рассмотрим корабль «Союз 22» и узнаем, как выглядит настоящая космическая еда.

Затем заглянем в Музей ретротехники, где представлены старинные машины и мотоциклы. Вечером можем попариться в бане.

Старая Рязань, Музей К.Э. Циолковского и Музей ретротехникиСтарая Рязань, Музей К.Э. Циолковского и Музей ретротехникиСтарая Рязань, Музей К.Э. Циолковского и Музей ретротехники
2 день

Журавлиный и зубровый питомники и Музей сельского быта

Утром отправимся в журавлиный и зубровый питомники. Будем любоваться красивыми птицами и понаблюдаем за зубрами в естественной среде обитания. Журавлей сможем увидеть только в хорошую погоду, если с ней нам не повезёт, посетим Музей природы Окского заповедника. Осмотрим руины стекольного завода 19 века и эстакаду на реке Праве и прогуляемся по живописной экотропе.

Заглянем в Музей сельского быта в Орехово. Вы узнаете, как жили местные столетия назад, а ещё выпьете чай с чабрецом вместе с устроителем музея, рассмотрите старинные фотографии и погрузитесь в историю. Желающие смогут своими руками приготовить десерт на мастер-классе.

К вечеру вернёмся в Рязань.

Журавлиный и зубровый питомники и Музей сельского бытаЖуравлиный и зубровый питомники и Музей сельского бытаЖуравлиный и зубровый питомники и Музей сельского бытаЖуравлиный и зубровый питомники и Музей сельского бытаЖуравлиный и зубровый питомники и Музей сельского быта

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак и чай с чабрецом
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Проезд на территорию заповедника
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Если вы не на своём транспорте, за дополнительную плату можно арендовать легковой автомобиль (до 3-х человек) - 3500 ₽
  • Посещение бани
  • Мастер-класс по приготовлению десерта
  • Стоимость тура при группе из 2-х человек - 24 500 ₽
  • Стоимость тура при группе из 3-х человек - 27 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обсуждается индивидуально
Завершение: Рязань, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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