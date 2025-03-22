Мы посетим древнерусский город Старая Рязань, пройдём по городищу и осмотрим руины, в которые превратилось поселение после нашествия хана Батыя.
Описание экскурсии
Организационные детали
В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована. Программы 1-го и 2-го дня могут меняться внутри общей программы.
Если у вас имеются льготы, перед оплатой, при предъявлении документа, обязательно, уточните актуальную стоимость у организатора
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. В стоимость входит завтрак во 2-й день и чай с чабрецом. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Не входит в стоимость. Вы можете приехать на своём транспорте или арендовать легковое авто.
Дети. Участие возможно с 7-8 лет.
Программа тура по дням
Старая Рязань, Музей К.Э. Циолковского и Музей ретротехники
Встретимся в Рязани, на Соборной площади, и поедем в Окский заповедник. Если получится, посетим древнерусский город Старая Рязань: пройдёмся по городищу, увидим остатки храмов, осмотрим места раскопок. Второй вариант — посетим Музей К. Э. Циолковского и усадьбу знаменитого учёного. Здесь рассмотрим корабль «Союз 22» и узнаем, как выглядит настоящая космическая еда.
Затем заглянем в Музей ретротехники, где представлены старинные машины и мотоциклы. Вечером можем попариться в бане.
Журавлиный и зубровый питомники и Музей сельского быта
Утром отправимся в журавлиный и зубровый питомники. Будем любоваться красивыми птицами и понаблюдаем за зубрами в естественной среде обитания. Журавлей сможем увидеть только в хорошую погоду, если с ней нам не повезёт, посетим Музей природы Окского заповедника. Осмотрим руины стекольного завода 19 века и эстакаду на реке Праве и прогуляемся по живописной экотропе.
Заглянем в Музей сельского быта в Орехово. Вы узнаете, как жили местные столетия назад, а ещё выпьете чай с чабрецом вместе с устроителем музея, рассмотрите старинные фотографии и погрузитесь в историю. Желающие смогут своими руками приготовить десерт на мастер-классе.
К вечеру вернёмся в Рязань.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Завтрак и чай с чабрецом
- Экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Проезд на территорию заповедника
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Если вы не на своём транспорте, за дополнительную плату можно арендовать легковой автомобиль (до 3-х человек) - 3500 ₽
- Посещение бани
- Мастер-класс по приготовлению десерта
- Стоимость тура при группе из 2-х человек - 24 500 ₽
- Стоимость тура при группе из 3-х человек - 27 500 ₽