В туре собрали самые интересные и необычные локации Рязани и окрестностей.Мы посетим древнерусский город Старая Рязань, пройдём по городищу и осмотрим руины, в которые превратилось поселение после нашествия хана Батыя.

Заглянем в Музей К. Э. Циолковского, увидим корабль «Союз 22» и настоящую космическую еду. Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово. Здесь не только осмотрим уникальные предметы, но и познакомимся с устроителем музея за чашкой чая с чабрецом и просмотром старинных фотографий.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована. Программы 1-го и 2-го дня могут меняться внутри общей программы.

Если у вас имеются льготы, перед оплатой, при предъявлении документа, обязательно, уточните актуальную стоимость у организатора