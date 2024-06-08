1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
«В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных поэту: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
«В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л»
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
15 июня в 10:05
13 июля в 10:05
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
«В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л»
Расписание: По календарю
29 июня в 10:05
27 июля в 10:05
от 10 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 тура от 10 300 до 10 900.
Забронируйте тур в Рязани на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», цены от 10300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август