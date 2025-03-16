3 дня
Весенний шарм Рязани
Начало: Ваша гостиница в Рязани
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 14 800₽ за человека
2 дня
Рязань - от поэзии до научных открытий
Начало: ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 10 600₽ за человека
2 дня
Весеннее очарование земли Рязанской
Начало: ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 10 300₽ за человека
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
21 сен в 09:50
3 ноя в 09:50
10 900₽ за человека
2 дня
На родину Есенина, Павлова и Макса Фактора: село Константиново и Рязань
Погулять по Есенинским местам, увидеть «грибы с глазами» и посетить усадьбу И.П. Павлова
Начало: Ж. - д. вокзал Рязань-1, у справочного бюро, 10:05...
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
10 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «История и архитектура»
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