Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна

Погрузитесь в атмосферу старинных городов Московской и Рязанской областей и познакомитесь с их гастрономическими и архитектурными жемчужинами в нашем двухдневном туре. А еще узнаете много интересных фактов из биографии С. А. Есенина, посетив его родное село Константиново.
5
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Ближайшие даты:
22
мар5
апр4
окт18
окт2
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс

07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отъезд на автобусе с гидом в г. Коломну.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Свободное время или за доп. плату посещение музея «Тайны Коломенской медовуши»с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах (экскурсионный пакет «Классический»).

Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.

Под прохладными сводами погреба боярского дома встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла: историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск – уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и старины.

Экскурсия по территории Зарайского кремля.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.

Экскурсия по территории Зарайского кремля – редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Свободное время или за доп. плату знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой (экскурсионный пакет «Классический»):

В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.

Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.

Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» – возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство (за доп. плату).

Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершении присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле «Форум 4*» г. Рязань (резервный отель «АМАКС Конгресс-отель 4*» г. Рязань).

Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля.
Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс
2 день

Рязань и Константиново

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).

Обзорная экскурсия по г. Рязани с посещением территории кремля.

Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.

На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.

Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».

С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.

Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно).

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв.

До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.

Территорию Соборного парка с кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции.

Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.

В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность.

Свободное время на территории музея-заповедника или за доп. плату посещение экспозиций музея – возможность прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности (экскурсионный пакет «Классический»):

  • мемориальная усадьба родителей С. А. Есенина;
  • дом священника И. Я. Смирнова;
  • Земская школа (на реставрации);
  • усадьба Л. И. Кашиной и Музей поэмы «Анна Снегина» (на реставрации);
  • Литературный музей;
  • Каретный двор.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Рязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и Константиново

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «АМАКС Конгресс-отель» 4* в г. Рязань (резервный отель «Форум» 4* в г. Рязань) в номерах категории стандарт, двухместное размещение.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:

ПериодТолько завтракБез ужинов: завтрак + обедыПолное питание: завтрак + обеды + ужины
Заезды 22.02.2025-23.02.2025; 08.03.2025-09.03.2025, 02.11.2025-03.11.202513 35014 65015 350
Октябрь – апрель 10 95012 25012 950

Доплата за одноместное размещение – 3 500 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» - это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 3 500 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Экскурсионный пакет «Классический» - 2200 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  7. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как производится рассадка в автобус?

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура.

В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги см. в “Оплачивается отдельно”).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
4
3
2
1
И
6 мар 2025
Организация тура на высшем уровне.
Н
25 фев 2025
организация тоже нам очент понравилась.
Л
17 фев 2025
Добрый день! Путешествие нам очень понравилось. Организация безупречная. Особая благодарность гиду Сергею, который без устали рассказывал очень интересные исторические подробности, оживлять рассказ тонким юмором. Спасибо большое.

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