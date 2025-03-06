1 день

Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс

07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отъезд на автобусе с гидом в г. Коломну.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Свободное время или за доп. плату посещение музея «Тайны Коломенской медовуши»с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах (экскурсионный пакет «Классический»).

Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.

Под прохладными сводами погреба боярского дома встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла: историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск – уютный городок на берегу реки Осётр. Идеальное место для путешественников и ценителей русской древности и старины.

Экскурсия по территории Зарайского кремля.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России. И один из 12 сохранившихся в России. Построен в XVI веке и сохранился почти в первозданном виде.



Экскурсия по территории Зарайского кремля – редкая возможность погрузится в историю и обычаи 16 века, услышать удивительные легенды, дошедшие до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Свободное время или за доп. плату знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой (экскурсионный пакет «Классический»):

В Зарайске создали актуальную версию старинного лакомства, сделав его гастрономическим брендом города.

Коврижка – старинное блюдо русской кухни, похожее на пряник, но отличается уникальным составом, благодаря добавлению меда она долго не черствеет, а сочетание специй придает сил и бодрости. Это первый помощник на Руси в дальней дороге и военных походах.

Мастер-класс по приготовлению коврижки – «Зарайский замес» – возможность приготовить свое собственное неповторимое лакомство (за доп. плату).

Участников мастер-класса станут обладателями секретных рецептов и свойств специй. В завершении присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле «Форум 4*» г. Рязань (резервный отель «АМАКС Конгресс-отель 4*» г. Рязань).

Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане отеля.