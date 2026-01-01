По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
1 мая в 07:45
12 июн в 07:45
25 200 ₽ за человека
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
4 апр в 07:45
30 мая в 07:45
14 800 ₽ за человека
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у...
28 мар в 07:45
16 мая в 07:45
15 600 ₽ за человека
