Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани. Первым делом доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем Музее поэмы «Анна Снегина», который расположен в усадебном доме последней помещицы села Константиново Л. И. Кашиной, где часто бывал Сергей Есенин и где он написал свою знаменитую поэму.

После обеда направимся в Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь. Это одна из древнейших обителей Рязанской епархии. Затем в Успенском соборе осмотрим завораживающий фарфоровый иконостас.

По приезде в Рязань заселимся в гостиницу.