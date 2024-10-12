В этом путешествии будем любоваться красотами
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Форум» 4*. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.
Питание. В стоимость входят завтрак и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Константиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский собор
Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани. Первым делом доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем Музее поэмы «Анна Снегина», который расположен в усадебном доме последней помещицы села Константиново Л. И. Кашиной, где часто бывал Сергей Есенин и где он написал свою знаменитую поэму.
После обеда направимся в Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь. Это одна из древнейших обителей Рязанской епархии. Затем в Успенском соборе осмотрим завораживающий фарфоровый иконостас.
По приезде в Рязань заселимся в гостиницу.
Знакомство с Рязанью, Спас-Клепики
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Рязани. Вы увидите Кремль, Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии. Осмотрим памятники Евпатию Коловрату. Согласно легенде, после разорения Рязани войсками Батыя в декабре 1237 года, Евпатий Коловрат с небольшой дружиной нагнал монголо-татарское войско и вступил с ними в бой, нанеся монголам большие потери.
Затем вас ждёт музыкальная постановка в Рязанском художественном музее. Здесь представлено более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства XV–XX веков, а также современного искусства. Среди экспонатов музея — работы таких известных художников, как Иван Айвазовский, Василий Суриков, Исаак Левитан, Валентин Серов, Илья Машков и других. В бальном зале мы прослушаем выступление солистов Рязанского музыкального театра, исполняющих романсы и другие классические композиции.
Пообедав, переместимся в Спас-Клепики. Именно в этом небольшом городе Сергей Есенин учился в учительской школе. Мы посетим Мемориальный музей С. А. Есенина и погрузимся в атмосферу быта поэта.
По завершении экскурсии вернёмся в Москву. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 800 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак в гостинице и 2 обеда
- Трансфер до/из Рязани
- Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
- Экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ужины
- Одноместное размещение - 14 530 руб
- Трёхместное размещение - 12 800 руб