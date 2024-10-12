«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики

Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Рязанская область — родина одного из самых известных русских поэтов, Сергея Александровича Есенина. Здесь он родился и провёл своё детство, начал писать свои первые стихи.

В этом путешествии будем любоваться красотами
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Константиново, гулять по Рязанскому кремлю и Художественному музею и посетим самый маленький город области — Спас-Клепики.

Увидим личные вещи, рукописи, фотографии и другие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта, а также насладимся концертом солистов Рязанского музыкального театра.

«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Форум» 4*. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.

Питание. В стоимость входят завтрак и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Константиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский собор

Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани. Первым делом доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем Музее поэмы «Анна Снегина», который расположен в усадебном доме последней помещицы села Константиново Л. И. Кашиной, где часто бывал Сергей Есенин и где он написал свою знаменитую поэму.

После обеда направимся в Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь. Это одна из древнейших обителей Рязанской епархии. Затем в Успенском соборе осмотрим завораживающий фарфоровый иконостас.

По приезде в Рязань заселимся в гостиницу.

Константиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский соборКонстантиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский соборКонстантиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский соборКонстантиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский соборКонстантиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский соборКонстантиново: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Успенский собор
2 день

Знакомство с Рязанью, Спас-Клепики

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Рязани. Вы увидите Кремль, Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии. Осмотрим памятники Евпатию Коловрату. Согласно легенде, после разорения Рязани войсками Батыя в декабре 1237 года, Евпатий Коловрат с небольшой дружиной нагнал монголо-татарское войско и вступил с ними в бой, нанеся монголам большие потери.

Затем вас ждёт музыкальная постановка в Рязанском художественном музее. Здесь представлено более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства XV–XX веков, а также современного искусства. Среди экспонатов музея — работы таких известных художников, как Иван Айвазовский, Василий Суриков, Исаак Левитан, Валентин Серов, Илья Машков и других. В бальном зале мы прослушаем выступление солистов Рязанского музыкального театра, исполняющих романсы и другие классические композиции.

Пообедав, переместимся в Спас-Клепики. Именно в этом небольшом городе Сергей Есенин учился в учительской школе. Мы посетим Мемориальный музей С. А. Есенина и погрузимся в атмосферу быта поэта.

По завершении экскурсии вернёмся в Москву. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в гостинице и 2 обеда
  • Трансфер до/из Рязани
  • Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
  • Экскурсии
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Одноместное размещение - 14 530 руб
  • Трёхместное размещение - 12 800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
Завершение: Москва, станция метро «Котельники», время зависит от времени возвращения в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рязани

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