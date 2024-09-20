Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Форум» 4* в Рязани и «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.

Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. При группе более 19 человек — автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong; при группе менее 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.