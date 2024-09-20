Начнём тур с посещения Рязанской области: погуляем по Константинову и
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Форум» 4* в Рязани и «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.
Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. При группе более 19 человек — автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong; при группе менее 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
На родине Сергея Есенина: Константиново и Рязань
Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани. Первым делом доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем Музее поэмы «Анна Снегина», который расположен в усадебном доме последней помещицы села Константиново Л. И. Кашиной, где часто бывал Сергей Есенин и где он написал свою знаменитую поэму.
Далее поедем в Рязань. После обеда отправимся на обзорную экскурсию. Вы увидите Кремль, Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии. Осмотрим памятники Евпатию Коловрату. Согласно легенде, после разорения Рязани войсками Батыя в декабре 1237 года, Евпатий Коловрат с небольшой дружиной нагнал монголо-татарское войско и вступил с ними в бой, нанеся монголам большие потери.
Затем вас ждёт музыкальная постановка в Рязанском художественном музее. Здесь представлено более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства XV–XX веков, а также современного искусства. Среди экспонатов музея — работы таких известных художников, как Иван Айвазовский, Василий Суриков, Исаак Левитан, Валентин Серов, Илья Машков и других. В бальном зале мы прослушаем выступление солистов Рязанского музыкального театра.
Тула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. Толстого
После завтрака выезжаем в Тулу. По прибытии пойдём знакомиться с городом-героем. Посетим Дом дворянского собрания. Здание было построено в 19 веке и служило местом для проведения различных мероприятий и собраний представителей дворянства Тульской губернии. Нас ждёт литературно-музыкальная программа, которая погрузит нас в эпоху, когда жил Л. Н. Толстой. Современники писателя и он сам «оживут», чтобы рассказать много интересного. Артисты Тульской филармонии исполнят русские и зарубежные композиции.
Затем пообедаем и поедем на станцию «Козлова Засека», ближайшую к Ясной Поляне. Пройдёмся и направимся в яснополянскую усадьбу. Осмотрим (снаружи) дом Льва Толстого, прогуляемся по берёзовой аллее, посаженной писателем более ста лет назад, дойдём до могилы Льва Николаевича Толстого.
Вечером доберёмся до гостиницы.
Туда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город Чехов
Выселяемся из гостиницы и направляемся в Мелихово. Именно здесь Антон Чехов прожил 7 лет, принимал пациентов и написал знаменитые пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата № 6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1940 году начал работу музей-заповедник. Вы сможете посетить главный дом, где писатель создал свои самые известные произведения, прогуляться по саду и парку, увидеть флигель, построенный по проекту самого Чехова, а также экспозицию «Амбулатория», почтово-телеграфное отделение, школы.
Продолжим экскурсию в городе Чехове, где заглянем в Музей писем А. П. Чехова после обеда. Затем вернёмся в Москву (около 19:00-20:00) в ближайшей станции метро.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак в гостиницах и 3 обеда
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
- Экскурсии и входные билеты
- Концерт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ужины
- Одноместное размещение - 24 550 руб. (25 890 руб. - в туре с 02.11.24)
- Трёхместное размещение - 19 900 руб. (21 230 руб. - в туре с 02.11.24)
- Обратите внимание: стоимость тура с 02.11.24 при двухместном размещении - 21 230 руб