По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово

Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
В этом небольшом путешествии вы вернётесь в 19 век — время, когда творили великие русские писатели, произведения которых стали мировой классикой.

Начнём тур с посещения Рязанской области: погуляем по Константинову и
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познакомимся с бытом Сергея Есенина, пройдёмся по Рязани и рассмотрим местные достопримечательности, а в Рязанском художественном музее побываем на концерте. В Туле нас ждут в усадьбе Л. Н. Толстого и на литературно-музыкальной программе, посвящённой автору. В Мелихове увидим экспозиции, рассказывающие о жизни драматурга Антона Чехова.

По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Форум» 4* в Рязани и «Бон Вояж» 4* в Туле. За доплату возможно одноместное размещение. Стоимость тура указана при двухместном размещении.

Питание. В стоимость входят завтраки в гостиницах и обеды. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. При группе более 19 человек — автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong; при группе менее 17 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

На родине Сергея Есенина: Константиново и Рязань

Встречаемся на станции метро «Котельники» и в 8:00 выезжаем в сторону Рязани. Первым делом доберёмся до села Константиново — родины Сергея Есенина. Начнём нашу экскурсию с усадьбы родителей поэта, заглянем в дом священника И. Я. Смирнова, увидим земскую школу и Каретный двор, а также побываем Музее поэмы «Анна Снегина», который расположен в усадебном доме последней помещицы села Константиново Л. И. Кашиной, где часто бывал Сергей Есенин и где он написал свою знаменитую поэму.

Далее поедем в Рязань. После обеда отправимся на обзорную экскурсию. Вы увидите Кремль, Соборную площадь и памятник Олегу Рязанскому, гостиный двор, здание Дворянского собрания Рязанской губернии. Осмотрим памятники Евпатию Коловрату. Согласно легенде, после разорения Рязани войсками Батыя в декабре 1237 года, Евпатий Коловрат с небольшой дружиной нагнал монголо-татарское войско и вступил с ними в бой, нанеся монголам большие потери.

Затем вас ждёт музыкальная постановка в Рязанском художественном музее. Здесь представлено более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства XV–XX веков, а также современного искусства. Среди экспонатов музея — работы таких известных художников, как Иван Айвазовский, Василий Суриков, Исаак Левитан, Валентин Серов, Илья Машков и других. В бальном зале мы прослушаем выступление солистов Рязанского музыкального театра.

На родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и РязаньНа родине Сергея Есенина: Константиново и Рязань
2 день

Тула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. Толстого

После завтрака выезжаем в Тулу. По прибытии пойдём знакомиться с городом-героем. Посетим Дом дворянского собрания. Здание было построено в 19 веке и служило местом для проведения различных мероприятий и собраний представителей дворянства Тульской губернии. Нас ждёт литературно-музыкальная программа, которая погрузит нас в эпоху, когда жил Л. Н. Толстой. Современники писателя и он сам «оживут», чтобы рассказать много интересного. Артисты Тульской филармонии исполнят русские и зарубежные композиции.

Затем пообедаем и поедем на станцию «Козлова Засека», ближайшую к Ясной Поляне. Пройдёмся и направимся в яснополянскую усадьбу. Осмотрим (снаружи) дом Льва Толстого, прогуляемся по берёзовой аллее, посаженной писателем более ста лет назад, дойдём до могилы Льва Николаевича Толстого.

Вечером доберёмся до гостиницы.

Тула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. ТолстогоТула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. ТолстогоТула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. ТолстогоТула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. ТолстогоТула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. ТолстогоТула: Музей-усадьба «Ясная Поляна», прогулка по владениям Л.Н. Толстого
3 день

Туда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город Чехов

Выселяемся из гостиницы и направляемся в Мелихово. Именно здесь Антон Чехов прожил 7 лет, принимал пациентов и написал знаменитые пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата № 6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином» и другие. В 1940 году начал работу музей-заповедник. Вы сможете посетить главный дом, где писатель создал свои самые известные произведения, прогуляться по саду и парку, увидеть флигель, построенный по проекту самого Чехова, а также экспозицию «Амбулатория», почтово-телеграфное отделение, школы.

Продолжим экскурсию в городе Чехове, где заглянем в Музей писем А. П. Чехова после обеда. Затем вернёмся в Москву (около 19:00-20:00) в ближайшей станции метро.

До новых встреч!

Туда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город ЧеховТуда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город ЧеховТуда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город ЧеховТуда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город ЧеховТуда, где творил А.П. Чехов: усадьба «Мелихово» и город Чехов

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в гостиницах и 3 обеда
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту (при группе более 19 человек - автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong при группе менее 17 человек - микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог)
  • Экскурсии и входные билеты
  • Концерт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Одноместное размещение - 24 550 руб. (25 890 руб. - в туре с 02.11.24)
  • Трёхместное размещение - 19 900 руб. (21 230 руб. - в туре с 02.11.24)
  • Обратите внимание: стоимость тура с 02.11.24 при двухместном размещении - 21 230 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
Завершение: Москва, время зависит от времени возвращения в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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