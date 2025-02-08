2 дня
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у...
8 фев в 07:45
29 мар в 07:45
14 300₽ за человека
2 дня
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
8 фев в 07:45
5 апр в 07:45
13 800₽ за человека
2 дня
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
25 янв в 10:00
29 янв в 10:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «В феврале»
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