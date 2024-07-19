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3 дня
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
19 июля в 07:45
16 авг в 07:45
19 900₽ за человека
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
27 июля в 09:50
24 авг в 09:50
10 900₽ за человека
2 дня
На родину Есенина, Павлова и Макса Фактора: село Константиново и Рязань
Погулять по Есенинским местам, увидеть «грибы с глазами» и посетить усадьбу И.П. Павлова
Начало: Ж. - д. вокзал Рязань-1, у справочного бюро, 10:05...
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
10 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На ноябрьские праздники»
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