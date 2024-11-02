3 дня
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
2 ноя в 07:45
19 900₽ за человека
2 дня
«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
30 ноя в 08:00
12 800₽ за человека
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
3 ноя в 09:50
10 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «В ноябре»
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