Заразилось 1842 +98

Умерло 7 +2

Выздоровело 239 +15

Болеют сейчас 1596 +81

Летальность 0.38% около 4 чел. на 1000 заболевших

В Рязанской области, включая Рязань, находится 0.79%, 1842 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 239 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1596 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Рязани и Рязанской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Рязанской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.4 раза в Рязанской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 4 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Рязанской области

Карта распространения коронавируса в Рязанской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Рязанской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Рязанской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1842 +98+6% 7 +2+40% 239 +15+7% ▲ 1596+81 11 мая 2020 1744 +96+6% 5 224 +9+4% ▲ 1515+87 10 мая 2020 1648 +88+6% 5 215 +17+9% ▲ 1428+71 9 мая 2020 1560 +85+6% 5 198 +45+29% ▲ 1357+40 8 мая 2020 1475 +79+6% 5 153 +47+44% ▲ 1317+32 7 мая 2020 1396 +86+7% 5 106 +17+19% ▲ 1285+69 6 мая 2020 1310 +84+7% 5 89 ▲ 1216+84 5 мая 2020 1226 +89+8% 5 89 +1+1% ▲ 1132+88 4 мая 2020 1137 +61+6% 5 88 +2+2% ▲ 1044+59 3 мая 2020 1076 +55+5% 5 86 +22+34% ▲ 985+33 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Рязанской области по дням