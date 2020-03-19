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Последние новости коронавируса в Рязанской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1842+98
  • Умерло 7+2
  • Выздоровело 239+15
  • Болеют сейчас 1596+81
  • Летальность 0.38%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Рязанской области, включая Рязань, находится 0.79%, 1842 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 239 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1596 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Рязани и Рязанской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Рязанской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.4 разав Рязанской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
4 человекав среднем умирает в Рязанской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Рязанской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Рязанской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Рязанской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201842+98+6%7+2+40%239+15+7%1596+81
11 мая 20201744+96+6%5224+9+4%1515+87
10 мая 20201648+88+6%5215+17+9%1428+71
9 мая 20201560+85+6%5198+45+29%1357+40
8 мая 20201475+79+6%5153+47+44%1317+32
7 мая 20201396+86+7%5106+17+19%1285+69
6 мая 20201310+84+7%5891216+84
5 мая 20201226+89+8%589+1+1%1132+88
4 мая 20201137+61+6%588+2+2%1044+59
3 мая 20201076+55+5%586+22+34%985+33
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Рязанской области по дням

Рязанская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Рязанской области

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
В России назвали регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
28.04.2020 10:52
За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.
В Совфеде допустили продление режима изоляции на май
В Совфеде допустили продление режима изоляции на май
lenta.ru
24.04.2020 12:08
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май, поскольку ситуация «остается тревожной». Он считает, что ограничения будут сниматься постепенно, в обратном порядке.
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
РБК
11.04.2020 01:14
Власти региона усилили ограничительные меры из-за распространения инфекции. СМИ сообщают о том, что на выезде стоят посты, а тропы, по которым можно пройти в села, перекопаны
Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями
Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями
lenta.ru
10.04.2020 21:13
Население двух сел под Рязанью было изолировано от внешнего мира после того, как у нескольких человек обнаружили коронавирус. На выезде из населенных пунктов стоит оцепление Росгвардии и полиции, пешеходные тропы перекопаны. Вирус выявлен у пяти или шести местных жителей.
В российской колонии впервые нашли коронавирус
В российской колонии впервые нашли коронавирус
lenta.ru
06.04.2020 17:52
В российской колонии впервые нашли коронавирус. Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у сотрудника колонии в Рязанской области. По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 11:50
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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