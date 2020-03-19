Последние новости коронавируса в Рязанской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1842+98
Умерло 7+2
Выздоровело 239+15
Болеют сейчас 1596+81
Летальность 0.38%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Рязанской области, включая Рязань, находится 0.79%, 1842 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 239 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1596 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Рязани и Рязанской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Рязанской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Рязанской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Рязанской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Рязанской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1842+98+6%
7+2+40%
239+15+7%
▲1596+81
11 мая 2020
1744+96+6%
5
224+9+4%
▲1515+87
10 мая 2020
1648+88+6%
5
215+17+9%
▲1428+71
9 мая 2020
1560+85+6%
5
198+45+29%
▲1357+40
8 мая 2020
1475+79+6%
5
153+47+44%
▲1317+32
7 мая 2020
1396+86+7%
5
106+17+19%
▲1285+69
6 мая 2020
1310+84+7%
5
89
▲1216+84
5 мая 2020
1226+89+8%
5
89+1+1%
▲1132+88
4 мая 2020
1137+61+6%
5
88+2+2%
▲1044+59
3 мая 2020
1076+55+5%
5
86+22+34%
▲985+33
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Рязанской области по дням
Рязанская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Рязанской области
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
За последние сутки в России зафиксировали 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (3075), Московской области (523) и Петербурге (198). Кроме того, 153 случая выявили в Дагестане, 148 — в Северной Осетии и 101 — в Рязанской области.
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май, поскольку ситуация «остается тревожной». Он считает, что ограничения будут сниматься постепенно, в обратном порядке.
Население двух сел под Рязанью было изолировано от внешнего мира после того, как у нескольких человек обнаружили коронавирус. На выезде из населенных пунктов стоит оцепление Росгвардии и полиции, пешеходные тропы перекопаны. Вирус выявлен у пяти или шести местных жителей.
В российской колонии впервые нашли коронавирус. Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у сотрудника колонии в Рязанской области. По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье.
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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