Пешеходная экскурсия по Рыбинску предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, который прошёл путь от древнерусского поселения до значимого центра Поволжья.
Прогулка по купеческим кварталам с дореволюционными вывесками, посещение Спасо-Преображенского собора и
Что можно увидеть
- Купеческие кварталы
- Спасо-Преображенский собор
- Новая хлебная биржа
- Набережная Волги
- Памятник бурлаку
- Часовня Николая Чудотворца
- Пожарная каланча
- Памятник Ленину
- Памятник Льву Ошанину
- Памятник Фёдору Ушакову
- Скульптурная композиция «Остап Бендер и мальчик-беспризорник»
Описание экскурсииВы увидите: старинные купеческие кварталы с дореволюционными вывесками Спасо-Преображенский собор — символ города здание Новой хлебной биржи в неорусском стиле набережную Волги и панораму Волжского моста памятник бурлаку и часовню Николая Чудотворца самую высокую в России пожарную каланчу необычный памятник Ленину в зимней шапке памятники поэту-песеннику Льву Ошанину и флотоводцу Фёдору Ушакову скульптурную композицию «Остап Бендер и мальчик-беспризорник» Вы узнаете: какой путь прошёл город с 1071 года как в нём развивалась торговля какие архитектурные стили оставили здесь свой след какие яркие личности связаны с его судьбой
Суббота - воскресенье в течение дня
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, Волжская наб д. 2, у входа в рыбинский музей-заповедник
Завершение: Набережная реки Черемуха
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота - воскресенье в течение дня
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 ноя 2025
07 ноября 2025 у нас была пешая прогулка по Рыбинску городу купцов, соборов и характеров. Экскурсовод у нас была Наталья! несмотря на промозглую погоду, прогулка нам понравилась! Наталья погрузила нас
Р
Романов
5 ноя 2025
Все понравилось: формат общения, представления и изложения материала, оперирование историческими датами, фактами, событиями и связями редок ними. Спасибо!
И
Иваненко
5 ноя 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Несмотря на погоду, это была увлекательная и очень интересная экскурсия по Рыбинску.
Е
Елена
5 окт 2025
Экскурсия очень интересная! Экскурсовод очень приятная дама. Прогулка по Рыбинску с Натальей невероятно интересная и познавательная! Очень рекомендую!
И
Ирина
4 окт 2025
Потрясающая Наталья раскрыла нам историю города, историю жизни горожан, особые факты на 5+.
И
Ирина
29 сен 2025
Спасибо большое Наталье за увлекательную интересную прогулку по любимому городу!
Т
Татьяна
8 сен 2025
Большое спасибо за экскурсию Наталье! Было очень интересно, познавательно и не скучно! Осмотрели все основные достопримечательности. Два часа пролетели, как мгновенье. С экскурсоводом не хотелось расставаться, с удовольствием с ней прошли бы и больше. Очень рекомендую!
H
HAYALA
8 сен 2025
Экскурсия прошла легко, интересно и даже с задором. Нас была группа из 5 человек. Все остались довольными.
M
Mariia
18 авг 2025
Прекрасная экскурсия, очень познавательная. Прошли по центру Рыбинска, осмотрели основные достопримечательности. Гид очень увлекательно рассказывает историю своего города, доступным языком с акцентом на знаковые места и события.
Входит в следующие категории Рыбинска
