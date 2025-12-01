Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборРыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
«Спасо-Преображенский собор — символ города»
Завтра в 08:30
21 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
Прогулка по Рыбинску откроет перед вами купеческие кварталы и соборы, где история оживает на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Рыбинск, Волжская наб д. 2, у входа в рыбинский му...
«Мы пройдём по купеческим кварталам, увидим соборы, памятники и знаменитые вывески с Ѣ»
Расписание: Суббота - воскресенье в течение дня
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: соборы, бурлаки и рукотворные декорации старинного города
Начало: Волжская набережная
«соборы, бурлаки и рукотворные декорации старинного города»
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория1 декабря 2025Были в Рыбинске впервые. Заказали экскурсию с Натальей. Этот человек влюблен в свой город!)) Очень много знает про Рыбинск. Готова рассказывать про каждый дом))
Наталья была так увлечена, что экскурсии даже вышла за временные рамки))
- ММарина10 ноября 2025Наталья прекрасный и компетентный рассказчик. На экскурсии мы узнали много новых занимательных фактов из истории Рыбинска и время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на моросящий дождик. Успехов Наталье и процветания Рыбинску!
- ЕЕлена10 ноября 202507 ноября 2025 у нас была пешая прогулка по Рыбинску городу купцов, соборов и характеров. Экскурсовод у нас была Наталья!
- ССергей8 ноября 2025Классный гид, окружила вниманием. Мы начали экскурсию рано, в 8 утра, приехав с поезда. Дети ещё полностью не проснулись и
- РРоманов5 ноября 2025Все понравилось: формат общения, представления и изложения материала, оперирование историческими датами, фактами, событиями и связями редок ними. Спасибо!
- ИИваненко5 ноября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Несмотря на погоду, это была увлекательная и очень интересная экскурсия по Рыбинску.
- ТТатьяна4 ноября 2025Рыбинск очень понравился. Наталья интересно провела экскурсию. Показала много достопримечательностей. Зашли в Спасо-Преображенский собор, в нем Наталья показала старинную икону. Услышали много интересных историй про город и проживающих в нем людей. Рекомендуем Наталью, как знающего и внимательного экскурсовода.
- ЕЕлена3 ноября 2025Прогулялись с Еленой по чудесному городу Рыбинску. Преимуществом нашей экскурсии, было ее ранее проведение. Познакомились с городом узнали его историю. Елена подсказала, что еще посмотреть в городе. Очень понравилась и экскурсия и город.
- ССветлана28 октября 2025Спасибо Наталье за интересный и с юмором рассказ с любовью к городу.
- ООльга19 октября 2025Огромное спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Все было невероятно интересно. Два часа пролетели на одном дыхании. Однотонный монолог, нет это не про Наталью. Много юмора, много историй из жизни горожан и города. Рекомендую.
