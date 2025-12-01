В Виктория Рыбинск: город купцов, соборов и характеров Были в Рыбинске впервые. Заказали экскурсию с Натальей. Этот человек влюблен в свой город!)) Очень много знает про Рыбинск. Готова рассказывать про каждый дом))

Наталья была так увлечена, что экскурсии даже вышла за временные рамки))

М Марина Рыбинск: город купцов, соборов и характеров Наталья прекрасный и компетентный рассказчик. На экскурсии мы узнали много новых занимательных фактов из истории Рыбинска и время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на моросящий дождик. Успехов Наталье и процветания Рыбинску!

Е Елена Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров читать дальше несмотря на промозглую погоду, прогулка нам понравилась! Наталья погрузила нас в историю Рыбинска, рассказала про свой любимый город много интересного, время пролетело очень быстро. Хочется отметить экскурсовода Наталью, и выразить ей благодарность за интересную экскурсию!!! Сразу видно, что человек любит свой город! 07 ноября 2025 у нас была пешая прогулка по Рыбинску городу купцов, соборов и характеров. Экскурсовод у нас была Наталья!

С Сергей Рыбинск: город купцов, соборов и характеров читать дальше было чуть зябко. Наталья сразу подстроилась под нас, чуть изменив маршрут, мы смогли зайти в собор, где дети отогрелись. Гид охотно отвечала на наши вопросы, сопровождала материал принесенными историческими фотографиями. В общем все наши просьбы по маршруту, коих было несколько, были удовлетворены и мы получили впечатление о городе, как с исторической, так и современной жизни города. Спасибо за сервис и, конечно, Наталье! Всем рекомендую. Классный гид, окружила вниманием. Мы начали экскурсию рано, в 8 утра, приехав с поезда. Дети ещё полностью не проснулись и

Р Романов Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров Все понравилось: формат общения, представления и изложения материала, оперирование историческими датами, фактами, событиями и связями редок ними. Спасибо!

И Иваненко Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Несмотря на погоду, это была увлекательная и очень интересная экскурсия по Рыбинску.

Т Татьяна Рыбинск: город купцов, соборов и характеров Рыбинск очень понравился. Наталья интересно провела экскурсию. Показала много достопримечательностей. Зашли в Спасо-Преображенский собор, в нем Наталья показала старинную икону. Услышали много интересных историй про город и проживающих в нем людей. Рекомендуем Наталью, как знающего и внимательного экскурсовода.

Е Елена Рыбинск: город купцов, соборов и характеров Прогулялись с Еленой по чудесному городу Рыбинску. Преимуществом нашей экскурсии, было ее ранее проведение. Познакомились с городом узнали его историю. Елена подсказала, что еще посмотреть в городе. Очень понравилась и экскурсия и город.

С Светлана Рыбинск: город купцов, соборов и характеров Спасибо Наталье за интересный и с юмором рассказ с любовью к городу.