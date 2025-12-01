Мои заказы

Храмы и соборы Рыбинска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Рыбинске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
«Спасо-Преображенский собор — символ города»
Завтра в 08:30
21 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
Прогулка по Рыбинску откроет перед вами купеческие кварталы и соборы, где история оживает на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Рыбинск, Волжская наб д. 2, у входа в рыбинский му...
«Мы пройдём по купеческим кварталам, увидим соборы, памятники и знаменитые вывески с Ѣ»
Расписание: Суббота - воскресенье в течение дня
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Рыбинск: соборы, бурлаки и рукотворные декорации старинного города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: соборы, бурлаки и рукотворные декорации старинного города
Начало: Волжская набережная
«соборы, бурлаки и рукотворные декорации старинного города»
4500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    1 декабря 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Были в Рыбинске впервые. Заказали экскурсию с Натальей. Этот человек влюблен в свой город!)) Очень много знает про Рыбинск. Готова рассказывать про каждый дом))
    Наталья была так увлечена, что экскурсии даже вышла за временные рамки))
  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Наталья прекрасный и компетентный рассказчик. На экскурсии мы узнали много новых занимательных фактов из истории Рыбинска и время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на моросящий дождик. Успехов Наталье и процветания Рыбинску!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
    07 ноября 2025 у нас была пешая прогулка по Рыбинску городу купцов, соборов и характеров. Экскурсовод у нас была Наталья!
    несмотря на промозглую погоду, прогулка нам понравилась! Наталья погрузила нас в историю Рыбинска, рассказала про свой любимый город много интересного, время пролетело очень быстро. Хочется отметить экскурсовода Наталью, и выразить ей благодарность за интересную экскурсию!!! Сразу видно, что человек любит свой город!

  • С
    Сергей
    8 ноября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Классный гид, окружила вниманием. Мы начали экскурсию рано, в 8 утра, приехав с поезда. Дети ещё полностью не проснулись и
    было чуть зябко. Наталья сразу подстроилась под нас, чуть изменив маршрут, мы смогли зайти в собор, где дети отогрелись. Гид охотно отвечала на наши вопросы, сопровождала материал принесенными историческими фотографиями. В общем все наши просьбы по маршруту, коих было несколько, были удовлетворены и мы получили впечатление о городе, как с исторической, так и современной жизни города. Спасибо за сервис и, конечно, Наталье! Всем рекомендую.

  • Р
    Романов
    5 ноября 2025
    Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
    Все понравилось: формат общения, представления и изложения материала, оперирование историческими датами, фактами, событиями и связями редок ними. Спасибо!
  • И
    Иваненко
    5 ноября 2025
    Пешеходная прогулка по Рыбинску, городу купцов, соборов и характеров
    Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Несмотря на погоду, это была увлекательная и очень интересная экскурсия по Рыбинску.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Рыбинск очень понравился. Наталья интересно провела экскурсию. Показала много достопримечательностей. Зашли в Спасо-Преображенский собор, в нем Наталья показала старинную икону. Услышали много интересных историй про город и проживающих в нем людей. Рекомендуем Наталью, как знающего и внимательного экскурсовода.
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Прогулялись с Еленой по чудесному городу Рыбинску. Преимуществом нашей экскурсии, было ее ранее проведение. Познакомились с городом узнали его историю. Елена подсказала, что еще посмотреть в городе. Очень понравилась и экскурсия и город.
  • С
    Светлана
    28 октября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Спасибо Наталье за интересный и с юмором рассказ с любовью к городу.
  • О
    Ольга
    19 октября 2025
    Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
    Огромное спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Все было невероятно интересно. Два часа пролетели на одном дыхании. Однотонный монолог, нет это не про Наталью. Много юмора, много историй из жизни горожан и города. Рекомендую.

