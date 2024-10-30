2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
«А еще: почему хотели снести красивейший Спасо-Преображенский собор, на чем разбогатели рыбинские купцы, куда они вкладывали свои немалые капиталы и чье имя гремело по всей Верхней Волге»
8 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Посетить главные достопримечательности города с профессиональным гидом
«Вы рассмотрите Спасо-Преображенский собор, который до революции называли «краса Поволжья»»
Завтра в 10:00
7 ноя в 17:00
40003 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
«Осмотрите архитектурный ансамбль «Красы Поволжья» — Спасо-Преображенский собор»
Расписание: в пятницу в 10:00, в субботу в 10:00 и 14:00
8 ноя в 10:00
10 ноя в 12:00
1200960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККиктев30 октября 2024Елена - отличный гид! Все очень понравилось, экскурсия, материал, клиентоориентированность. Все отлично! Спасибо! Рыбинск интересный и колоритный город!
- ООлеся30 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия по Рыбинску. Она была увлекательной и познавательной для нас. Будем рекомендовать гида своим знакомым.
- ЕЕлена30 августа 2024Уже второй раз в Рыбинске - и второй раз на экскурсии у Елены. Огромное спасибо этому экскурсоводу за чудесную экскурсию, любовь к родному городу - и умение передать эту любовь другим людям. Теперь мы уже не забудем этот прекрасный город!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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