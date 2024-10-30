Нам очень понравилась экскурсия по Рыбинску. Она была увлекательной и познавательной для нас. Будем рекомендовать гида своим знакомым.

Е Елена

Уже второй раз в Рыбинске - и второй раз на экскурсии у Елены. Огромное спасибо этому экскурсоводу за чудесную экскурсию, любовь к родному городу - и умение передать эту любовь другим людям. Теперь мы уже не забудем этот прекрасный город!