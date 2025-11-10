Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города, который вырос из древнерусского поселения в значимый центр Поволжья.
Участники увидят старинные купеческие кварталы, Спасо-Преображенский собор, здание Новой хлебной биржи и другие архитектурные шедевры.
Прогулка по набережной Волги откроет живописные виды, а памятники выдающимся личностям расскажут о богатом культурном наследии. Это путешествие по истории и архитектуре не оставит равнодушным ни одного гостя
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные купеческие кварталы
- 🕌 Величественные соборы
- 🌉 Живописная набережная Волги
- 🗿 Исторические памятники
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 📜 История с 1071 года
Что можно увидеть
- Старинные купеческие кварталы
- Спасо-Преображенский собор
- Здание Новой хлебной биржи
- Набережная Волги
- Памятник бурлаку
- Часовня Николая Чудотворца
- Пожарная каланча
- Памятник Ленину в зимней шапке
- Памятники Льву Ошанину и Фёдору Ушакову
- Скульптурная композиция «Остап Бендер и мальчик-беспризорник»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные купеческие кварталы с дореволюционными вывесками.
- Спасо-Преображенский собор — символ города.
- здание новой хлебной биржи в неорусском стиле.
- набережную Волги и панораму Волжского моста.
- памятник бурлаку и часовню Николая Чудотворца.
- самую высокую в России пожарную каланчу.
- необычный памятник Ленину в зимней шапке.
- памятники поэту-песеннику Льву Ошанину и флотоводцу Фёдору Ушакову.
- скульптурную композицию «Остап Бендер и мальчик-беспризорник».
Вы узнаете:
- какой путь прошёл город с 1071 года.
- как в нём развивалась торговля.
- какие архитектурные стили оставили здесь свой след.
- какие яркие личности связаны с его судьбой.
Организационные детали
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.
- Если вас больше 10, доплата за каждого дополнительного участника составит 300 ₽. Максимальное количество участников — 20 человек.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Рыбинский музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 468 туристов
Меня зовут Наталья. Я родилась и живу в Рыбинске, с юных лет увлекаюсь краеведением. Обожаю свой город и горжусь его историей. С огромным удовольствием проведу экскурсию для гостей Рыбинска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Фотографии от путешественников
Марина
10 ноя 2025
Наталья прекрасный и компетентный рассказчик. На экскурсии мы узнали много новых занимательных фактов из истории Рыбинска и время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на моросящий дождик. Успехов Наталье и процветания Рыбинску!
С
Сергей
8 ноя 2025
Классный гид, окружила вниманием. Мы начали экскурсию рано, в 8 утра, приехав с поезда. Дети ещё полностью не проснулись и было чуть зябко. Наталья сразу подстроилась под нас, чуть изменив
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Рыбинск очень понравился. Наталья интересно провела экскурсию. Показала много достопримечательностей. Зашли в Спасо-Преображенский собор, в нем Наталья показала старинную икону. Услышали много интересных историй про город и проживающих в нем людей. Рекомендуем Наталью, как знающего и внимательного экскурсовода.
Елена
3 ноя 2025
Прогулялись с Еленой по чудесному городу Рыбинску. Преимуществом нашей экскурсии, было ее ранее проведение. Познакомились с городом узнали его историю. Елена подсказала, что еще посмотреть в городе. Очень понравилась и экскурсия и город.
С
Светлана
28 окт 2025
Спасибо Наталье за интересный и с юмором рассказ с любовью к городу.
О
Ольга
19 окт 2025
Огромное спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Все было невероятно интересно. Два часа пролетели на одном дыхании. Однотонный монолог, нет это не про Наталью. Много юмора, много историй из жизни горожан и города. Рекомендую.
И
Ирина
13 окт 2025
Было познавательно и весело. Спасибо Наталье узнать замечательный город Рыбинск)
Ю
Юлия
6 окт 2025
Дорогие друзья! От всей души рекомендую вам Наталью. Вы узнаете о Рыбинске всё, и даже больше. Наталья - интересный рассказчик, с юмором повествует обо всём. Хочется следовать за ней дальше и дальше. Мы даже не заметили, как пролетело время. А какая у неё очаровательная улыбка!
Наталья, спасибо Вам огромное за эти два часа, которые мы прошагали вместе с Вами!
А
Александр
1 окт 2025
Нам Очень понравилась экскурся проведеная Натальей! Всё было Очень замечательно, рассказ о городе и сам маршрут по городу! Рекомендую всем!
Л
Людмила
26 сен 2025
Спокойная, но с юморком экскурсия! Не совсем «академическая» подача информации, но это и понравилось! Впечатления только самые положительные! После экскурсии получили прекрасные советы, что ещё посмотреть в Рыбинске, которыми воспользовались и остались очень довольны) Советую!
Марина
25 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Хорошая подача материала.
А
Арсентий
25 сен 2025
Все прошло очень хорошо. Экскурсия очень живая, наполнена добрым юмором и искренней любовью к своему делу и своему городу.
Т
Татьяна
22 сен 2025
Благодарю Наталью за чудесную прогулку по замечательному Рыбинску. Наталья с любовью и юмором показала нам свой город! Время пролетело совершенно незаметно, большинство знаковых мест увидели. Обязательно вернемся в Рыбинск нашей теплой компанией, т. к. город очень располагает к неспешным прогулкам!
Светлана
14 сен 2025
Спасибо Наталье за интересную прогулку, материал подается доступно, знаний и желания ими делиться много. Было искренне интересно познакомиться с городом и узнать малоизвестные детали и забавные факты, как, например, правильно фотографироваться с Остапом Бендером 😁. Маршрут комфортный, посетили все основные знаковые точки города.
Л
Лариса
14 сен 2025
Спасибо за экскурсию. Много нового узнали, хоть и были подготовлены, много читали о Рыбинске перед поездкой. Наталья преподносит материал интересно, с любовью к своему городу и с уважением к его истории, с ярким описанием исторических портретов. Мы довольны экскурсией.
