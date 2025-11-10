Марина Наталья прекрасный и компетентный рассказчик. На экскурсии мы узнали много новых занимательных фактов из истории Рыбинска и время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на моросящий дождик. Успехов Наталье и процветания Рыбинску!

С Сергей читать дальше маршрут, мы смогли зайти в собор, где дети отогрелись. Гид охотно отвечала на наши вопросы, сопровождала материал принесенными историческими фотографиями. В общем все наши просьбы по маршруту, коих было несколько, были удовлетворены и мы получили впечатление о городе, как с исторической, так и современной жизни города. Спасибо за сервис и, конечно, Наталье! Всем рекомендую. Классный гид, окружила вниманием. Мы начали экскурсию рано, в 8 утра, приехав с поезда. Дети ещё полностью не проснулись и было чуть зябко. Наталья сразу подстроилась под нас, чуть изменив

Т Татьяна Рыбинск очень понравился. Наталья интересно провела экскурсию. Показала много достопримечательностей. Зашли в Спасо-Преображенский собор, в нем Наталья показала старинную икону. Услышали много интересных историй про город и проживающих в нем людей. Рекомендуем Наталью, как знающего и внимательного экскурсовода.

Елена Прогулялись с Еленой по чудесному городу Рыбинску. Преимуществом нашей экскурсии, было ее ранее проведение. Познакомились с городом узнали его историю. Елена подсказала, что еще посмотреть в городе. Очень понравилась и экскурсия и город.

С Светлана Спасибо Наталье за интересный и с юмором рассказ с любовью к городу.

О Ольга Огромное спасибо Наталье за проведённую экскурсию. Все было невероятно интересно. Два часа пролетели на одном дыхании. Однотонный монолог, нет это не про Наталью. Много юмора, много историй из жизни горожан и города. Рекомендую.

И Ирина Было познавательно и весело. Спасибо Наталье узнать замечательный город Рыбинск)

Ю Юлия Дорогие друзья! От всей души рекомендую вам Наталью. Вы узнаете о Рыбинске всё, и даже больше. Наталья - интересный рассказчик, с юмором повествует обо всём. Хочется следовать за ней дальше и дальше. Мы даже не заметили, как пролетело время. А какая у неё очаровательная улыбка!

Наталья, спасибо Вам огромное за эти два часа, которые мы прошагали вместе с Вами!

А Александр Нам Очень понравилась экскурся проведеная Натальей! Всё было Очень замечательно, рассказ о городе и сам маршрут по городу! Рекомендую всем!

Л Людмила Спокойная, но с юморком экскурсия! Не совсем «академическая» подача информации, но это и понравилось! Впечатления только самые положительные! После экскурсии получили прекрасные советы, что ещё посмотреть в Рыбинске, которыми воспользовались и остались очень довольны) Советую!

Марина Очень понравилась экскурсия. Хорошая подача материала.

А Арсентий Все прошло очень хорошо. Экскурсия очень живая, наполнена добрым юмором и искренней любовью к своему делу и своему городу.

Т Татьяна Благодарю Наталью за чудесную прогулку по замечательному Рыбинску. Наталья с любовью и юмором показала нам свой город! Время пролетело совершенно незаметно, большинство знаковых мест увидели. Обязательно вернемся в Рыбинск нашей теплой компанией, т. к. город очень располагает к неспешным прогулкам!

Светлана Спасибо Наталье за интересную прогулку, материал подается доступно, знаний и желания ими делиться много. Было искренне интересно познакомиться с городом и узнать малоизвестные детали и забавные факты, как, например, правильно фотографироваться с Остапом Бендером 😁. Маршрут комфортный, посетили все основные знаковые точки города.