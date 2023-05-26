Знаковые места РыбинскаРыбинск — небольшой и очень красивый город Ярославской области, сразу привлекающий внимание своей самобытностью. Он располагается на берегах реки Волга и Рыбинского водохранилища, отличается живописными локациями, привлекающими туристов в любое время года.

История города также довольно необычная. Он был основан на слиянии трех рек, что сделало его торговым центром местного значения. И сегодня Рыбинск — это не глухая провинция, а центр развития информационных технологий и промышленности.

Население городка составляет около 211 тыс. человек, но именно с этим местом связаны такие известные имена, как В. К. Блюхер, Ф. Ф. Ушаков или Ю. В. Андропов. Рыбинск стал колыбелью художника Н. А. Соколова, писателей Л. И. Ошанина, М. А. Рапова и многих других. Среди известных уроженцев — братья Николас и Джезеф Шенки, которые стали основателя Голливуда и Учредители премии «Оскар». И это далеко не все имена, небольшой и живописный городок на Волге дал культуре и истории мира много известных людей.

Вы увидите Спасо-Преображенский кафедральный собор и его колокольню. Это изумительный храмовый комплекс, поражающий своими красотой и величием. Соборная колокольня, которая старше основного здания, отличается потрясающей динамичностью и декоративностью. Эта пятиярусная конструкция насчитывает более 100 м. в высоту и входит в число самых высоких в стране.

Во время нашей экскурсии, мы посетим известное Рыбинское водохранилище, создание которого повлекло за собой затопление старинного городка — Молога, что стоял в месте соединения двух рек — Мологи и Волги. Мало кто знает об исчезновении целого населенного пункта с карты страны, но эта история стоит внимания туристов, тем более что мы обязательно побываем на берегах этого водохранилища.

Что вы увидите:• Спасо-Преображенский кафедральный собор: