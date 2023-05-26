Прогулка по Рыбинску
Приглашаем Вас на прогулку по знаковым местам города Рыбинска.
Мы прогуляемся по самобытным улочкам, увидим самые главные достопримечательности, полюбуемся на Спасо-Преображенский кафедральный собор и узнаем историю знаменитого Рыбинского водохранилища.
Мы прогуляемся по самобытным улочкам, увидим самые главные достопримечательности, полюбуемся на Спасо-Преображенский кафедральный собор и узнаем историю знаменитого Рыбинского водохранилища.
Ближайшие даты:
26
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даты
Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Рыбинское водохранилище
- Памятник Ушакова, Батова, Ошанина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаковые места РыбинскаРыбинск — небольшой и очень красивый город Ярославской области, сразу привлекающий внимание своей самобытностью. Он располагается на берегах реки Волга и Рыбинского водохранилища, отличается живописными локациями, привлекающими туристов в любое время года.
История города также довольно необычная. Он был основан на слиянии трех рек, что сделало его торговым центром местного значения. И сегодня Рыбинск — это не глухая провинция, а центр развития информационных технологий и промышленности.
Население городка составляет около 211 тыс. человек, но именно с этим местом связаны такие известные имена, как В. К. Блюхер, Ф. Ф. Ушаков или Ю. В. Андропов. Рыбинск стал колыбелью художника Н. А. Соколова, писателей Л. И. Ошанина, М. А. Рапова и многих других. Среди известных уроженцев — братья Николас и Джезеф Шенки, которые стали основателя Голливуда и Учредители премии «Оскар». И это далеко не все имена, небольшой и живописный городок на Волге дал культуре и истории мира много известных людей.
Вы увидите Спасо-Преображенский кафедральный собор и его колокольню. Это изумительный храмовый комплекс, поражающий своими красотой и величием. Соборная колокольня, которая старше основного здания, отличается потрясающей динамичностью и декоративностью. Эта пятиярусная конструкция насчитывает более 100 м. в высоту и входит в число самых высоких в стране.
Во время нашей экскурсии, мы посетим известное Рыбинское водохранилище, создание которого повлекло за собой затопление старинного городка — Молога, что стоял в месте соединения двух рек — Мологи и Волги. Мало кто знает об исчезновении целого населенного пункта с карты страны, но эта история стоит внимания туристов, тем более что мы обязательно побываем на берегах этого водохранилища.
Что вы увидите:• Спасо-Преображенский кафедральный собор:
- Памятник Адмиралу Ф. Ф. Ушакову.
- Памятник Генералу П. И. Батову.
- Памятник поэту Л. И. Ошанину.
- Рыбинское водохранилище.
по пятницам, в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Проезд на транспорте
- Перекус
- Чаепитие
- Что не входит
- Дополнительные расходы гидом не оплачиваются
- Место начала и завершения?
- Соборная площадь 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: по пятницам, в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Встреча перед началом экскурсии начинается за пол часа до начала самой экскурсии. Просим не опаздывать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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