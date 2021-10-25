Рыбинск: из настоящего в прошлое!

Самобытная архитектура, великолепные пейзажи и удивительные истории о местных жителях

5
22 отзыва
Рыбинск — необычайно красивый город на Волге.

Вы пройдете по уютным улочкам исторического центра, оцените достопримечательности разных периодов и услышите интересные рассказы о местных купцах.

А также узнаете, чем живет современный Рыбинск и какие у него планы на будущее.
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Рыбинск: из настоящего в прошлое!

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Вы познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью. Полюбуетесь великолепными зданиями Старой и Новой хлебной бирж, увидите гигантский мост через Волгу и посетите старейшую часть города — Казанский конец. Рассмотрите здание Волжско-Камского банка, напоминающую средневековый замок паровую мельницу Калашникова и древнюю церковь Казанской иконы Божией матери. Оцените шикарный памятник Нобелю, пройдете по главной улице города с вывесками в стиле 19 века и по улице Стоялая, которая когда-то была «биржей труда» для бурлаков.

Рыбинские истории

Я расскажу, почему Рыбинск «постарел» на семьсот лет, как маленькое рыбацкое поселение превратилось в процветающий купеческий город и почему его называли «столицей русского бурлачества». А еще: почему хотели снести красивейший Спасо-Преображенский собор, на чем разбогатели рыбинские купцы, куда они вкладывали свои немалые капиталы и чье имя гремело по всей Верхней Волге. Не обойдем вниманием мы и царскую династию: вы узнаете, кто из знатных особ посещал Рыбинск и за что Екатерина Великая пожаловала ему герб.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
памятник бурлаку на Волге (ул. Волжская наб. ), рядом с Красной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я коренная жительница Рыбинска и тот человек, который увлечение историей и краеведением сделал своей работой. Всем сердцем болею за родной город и очень хочу, чтобы как можно больше людей увидели его моими глазами. До встречи в Рыбинске!
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22 настоящих отзыва от туристов

А
25 окт 2021
Рекомендую, спасибо Елене!
Е
17 окт 2021
Елена Соколова невероятно интересный гид, хотелось слушать и продолжать разговор бесконечно. Казалось, что можно было обойти весь город, не замечая времени. Рекомендую всем. Обязательно вернёмся и попросим продолжить знакомство с удивительным Рыбинском.
А
11 окт 2021
Очень благодарны Елене за проведённую экскурсию. Получилось идеальное первое знакомство с Рыбинском и его богатой истории, и приятное послевкусие в виде желания поближе познакомиться с городом. На экскурсии были дети, и Елене удалось привлечь и их внимание и не дать заскучать(а это, исходя из нашего опыта, не так то и просто).
С
10 окт 2021
Замечательная прогулка по Рыбинску с Еленой. Было очень интересно и комфортно. Если вы в Рыбинске впервые и вам повезёт пообщаться с Еленой, то обязательно влюбитесь в Рыбинск! Спасибо Елене!
Л
6 окт 2021
Мы влюбились в Рыбинск после прогулки с Еленой. Хотим приехать сюда еще и остаться подольше, чтобы увидеть, почувствовать, попробовать все! Елена - прекрасная собеседница, патриотка своего города, она знает миллион интереснейших историй и готова делиться ими. Мы заслушивались, восхищались. Рекомендуем всем посетить этот прекрасный старинный город, которому мы от всей души желаем хорошеть и богатеть
С
30 сен 2021
Экскурсия по Рыбинску с Еленой подарила нам много чудесных минут. Интересный, глубокий и содержательный рассказ сочетался с открытой сердечностью и вниманием к каждому путешественнику. А какое позитивное отношение к жизни! Не часто в наше время встретишь неравнодушных увлеченных людей, которые не просто добросовестно выполняют свою работу, но и заряжают своей любовью к городу и его истории всех слушателей. Хочется вернуться в этот город, бродить по его улицам и еще больше погружаться в историю купечества, в традиции православия, драматические страницы Рыбинска и его окрестностей. Благодарим! И конечно рекомендуем всем путешественникам встречу с Рыбинском в компании Елены.
Ирина
20 сен 2021
Елена! Огромное спасибо! Ждите нас еще раз, поедем смотреть ГЭС и усадьбы. Троица из Москвы.
А
10 сен 2021
Пожалуй одна из самых лучших экскурсий. Елена настоящий профессионал влюблённая в свой город. Рекомендую Рыбинск всем, не хуже маленьких городов во Франции и Италии, именно сюда приедем из Санкт-Петербурга ещё раз!
Т
8 сен 2021
Говорят, чудес не бывает. Бывают. Чудом явилась встреча с прекрасным Рыбинском и с Еленой, благодаря которой этот удивительный и богатый историей город засверкал особыми красками. Елена любит и знает свой удивительный город - и это чувство передаётся слушателям. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась - время пролетело незаметно. С первого взгляда мы влюбились в город и непременно не раз вернёмся! Сердечно благодарим, Елена!
Е
6 сен 2021
Большое спасибо Елене за увлекательную и интересную экскурсию! Я узнала много нового о городе.
Маршрут по самым значимым и важным местам. Много интересного о людях! Большое спасибо! Рекомендую!
С
2 сен 2021
Замечательный гид Елена очень увлекательно рассказала о городе и показала центральные достопримечательности, дала замечательные советы по городу: где поесть, что купить в подарки, где остановиться, что еще посмотреть. Все было супер! Спасибо огромное!
Н
19 авг 2021
На экскурсии по Рыбинску, которую проводила Елена ей пришлось перестраиваться, т. к. 2детей и 2 взрослых и всем должно быть интересно. Но она настоящий профессионал лихо справилась с этим. Нам было интересно. Город удивил и захотелось приехать еще. Всем рекомендую, но только с экскурсией. Впечатление другое. Елене, огромное спасибо и очень рекомендую этого гида для предстоящих экскурсий. Она грамотный, знающий и умело преподносящий материал для всех. Спасибо.
М
18 авг 2021
Елена провела просто потрясающую экскурсию! Мы прошлись по всему историческом центру, узнали историю города с его основание + множество занимательных фактов.
Елена замечательный экскурсовод, 2 часа пролетели незаметно, всем рекомендую эту экскурсию.
М
15 авг 2021
Елена любит Рыбинск, отлично знает историю города и умеет увлекательно преподнести материал. Два часа экскурсии пролетели незаметно.
А
12 авг 2021
Отличная экскурсия, содержательно и без лишней суеты, наш гид Елена Соколова выше всяких похвал, отлично провёла экскурсию. Рекомендую.
Ещё 7 отзывов

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