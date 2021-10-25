Что вас ожидает

Прогулка по центру

Вы познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью. Полюбуетесь великолепными зданиями Старой и Новой хлебной бирж, увидите гигантский мост через Волгу и посетите старейшую часть города — Казанский конец. Рассмотрите здание Волжско-Камского банка, напоминающую средневековый замок паровую мельницу Калашникова и древнюю церковь Казанской иконы Божией матери. Оцените шикарный памятник Нобелю, пройдете по главной улице города с вывесками в стиле 19 века и по улице Стоялая, которая когда-то была «биржей труда» для бурлаков.

Рыбинские истории

Я расскажу, почему Рыбинск «постарел» на семьсот лет, как маленькое рыбацкое поселение превратилось в процветающий купеческий город и почему его называли «столицей русского бурлачества». А еще: почему хотели снести красивейший Спасо-Преображенский собор, на чем разбогатели рыбинские купцы, куда они вкладывали свои немалые капиталы и чье имя гремело по всей Верхней Волге. Не обойдем вниманием мы и царскую династию: вы узнаете, кто из знатных особ посещал Рыбинск и за что Екатерина Великая пожаловала ему герб.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет.