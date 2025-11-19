Описание экскурсииМы прогуляемся по самому центру старинного Рыбинска. Простыми словами расскажу Вам,как обычная Рыбная Слобода стала главной хлебной биржей на верхней Волге, а также столицей бурлаков и цепного пароходства. Вы узнаете почему Рыбинск называли богоспасаемым городом и какую роль оказало купечество своими щедрыми пожертвованиями на развитие культуры и образования. Почему Рыбинск сравнивали с Чикаго и чем действительно могут гордиться местные жители. Вы увидите весь исторический центр с его завораживающей архитектурой 18-20вв., которую создавали гении той эпохи. Это и кафедральный Спасо-Преображенский собор, Красная площадь, здания старой и новой бирж, старейший рынок Мытный, самую высокую пожарную каланчу в России, усадьбу купцов Журавлёвых, памятники Ф. Ф. Ушакову, Л. И. Ошанину, Бурлаку, Людвигу Нобелю, Остапу Бендеру и многое другое. И конечно же, ставшие визитной карточкой нашего города, - это огромное колличество старинных вывесок с дореволюционной орфографией, которые просто повсюду.
Каждый день с 09:00 до 19:00, без выходных.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здания старой и новой хлебных бирж
- Спасо-Преображенский собор
- Красную площадь
- Пожарную каланчу
- Старейший рынок Мытный
- Памятники: Бурлаку
- В.И. Ленину
- Ф.Ф. Ушакову
- Людвигу Нобелю
- Остапу Бендеру
- Л.И. Ошанину. Хлебный гостиный двор
- Красный гостиный двор
- Подворье Югско-Дорофеевой пустыни с Никольской часовней. Усадьбу купцов Журавлёвых. Музей старинных вывесок под открытым небом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 4
Завершение: У памятника Л.И. Ошанина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
