1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
7 июля в 13:00
8 июля в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
19 июля в 09:30
23 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
7 июля в 13:00
8 июля в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 июня 2024Ирина, благодарим Вас за интересную экскурсию! Тот самый случай, когда хочется вернуться в горохд еще раз и продолжить его изучать)) успехов Вам, больше теплых дней и экскурсий! Рекомендуем Вас и рады, что попали к Вам))
- SSergey26 июня 2024Елена - влюбленный в город и в свою работу, гид. С легкостью увлекает туристов рассказом…, время пролетает интересно, незаметно и весело:) Если вам повезло, и Елена не занята, скорее бронируете, даже не размышляйте) Лена, еще раз спасибо за экскурсию и отличные советы.
- ЕЕлена26 июня 2024Елена чудесный экскурсовод! Рассказывает интересно, легко подстраивается под интересы группы и отвечает абсолютно на все вопросы про город, такое ощущение,
- ИИрина25 июня 2024Ошеломляющее погружение! Спасибо!!!
- ТТатьяна23 июня 2024Были на экскурсии с Еленой. Очень понравилась прогулка, интересная и не утомительная, и очень понравился Рыбинск, нарядный и душевный. Елена
- ГГалина22 июня 2024Интересная экскурсия, без спешки. Рекомендую
- ММарина22 июня 2024Погуляли по центру города с интересным экскурсоводом. Елена не перегружала информацией, все интересно и доступно.
- ЛЛуиза22 июня 2024Прекрасная экскурсия не смотря на то что был дождь. Гид Елена прекрасно все рассказывала и поэтому остались очень приятные впечатление от поездки и от города. Спасибо большое. Если поедете в Рыбинск обязательно берите экскурсию у Елены.
- ГГалина19 июня 2024В Рыбинске были в первый раз. Гид Елена замечательная!!! В группе были пожилые люди, Елена проявляла внимание, интересовалась не тяжело
- ММария17 июня 2024Интересный и живой рассказ экскурсовода влюбляет в этот прекрасный город. Всё было прекрасно, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «С набережной»
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