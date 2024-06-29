Экскурсии с набережной Рыбинска

Найдено 8 экскурсий в категории «С набережной» в Рыбинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
180 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
7 июля в 13:00
8 июля в 13:00
800 за человека
Рыбинск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
139 отзывов
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
4 июля в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
19 июля в 09:30
23 июля в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
132 отзыва
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
7 июля в 13:00
8 июля в 13:00
800 за человека
Волжский променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за всё до 4 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Ирина, благодарим Вас за интересную экскурсию! Тот самый случай, когда хочется вернуться в горохд еще раз и продолжить его изучать)) успехов Вам, больше теплых дней и экскурсий! Рекомендуем Вас и рады, что попали к Вам))
  • S
    Sergey
    26 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Елена - влюбленный в город и в свою работу, гид. С легкостью увлекает туристов рассказом…, время пролетает интересно, незаметно и весело:) Если вам повезло, и Елена не занята, скорее бронируете, даже не размышляйте) Лена, еще раз спасибо за экскурсию и отличные советы.
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Елена чудесный экскурсовод! Рассказывает интересно, легко подстраивается под интересы группы и отвечает абсолютно на все вопросы про город, такое ощущение,
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    что она знает всё! 3 часа пролетели незаметно, хотя экскурсия рассчитана на 2 часа. Нам безумно понравилось! А ещё Елена рассказала, где и что купить, где поужинать и куда именно съездить на Рыбинское водохранилище. За это ей отдельное спасибо!

  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Ошеломляющее погружение! Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Были на экскурсии с Еленой. Очень понравилась прогулка, интересная и не утомительная, и очень понравился Рыбинск, нарядный и душевный. Елена
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    знает о истории, архитектуре, людях Рыбинска всё-всё-всё и не просто информирует слушателей, а делится своей любовью к этому чудесному городу! Благодарим от всего сердца! Приедем ещё!

  • Г
    Галина
    22 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Интересная экскурсия, без спешки. Рекомендую
    Интересная экскурсия, без спешки. РекомендуюИнтересная экскурсия, без спешки. Рекомендую
  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
    Погуляли по центру города с интересным экскурсоводом. Елена не перегружала информацией, все интересно и доступно.
  • Л
    Луиза
    22 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
    Прекрасная экскурсия не смотря на то что был дождь. Гид Елена прекрасно все рассказывала и поэтому остались очень приятные впечатление от поездки и от города. Спасибо большое. Если поедете в Рыбинск обязательно берите экскурсию у Елены.
  • Г
    Галина
    19 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    В Рыбинске были в первый раз. Гид Елена замечательная!!! В группе были пожилые люди, Елена проявляла внимание, интересовалась не тяжело
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    ли. Отличная подача материала, за 2 часа экскурсии ни минуты не было скучно. С большим удовольствием прогулялись по чудесному городу и узнали много интересного. Спасибо.

  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
    Интересный и живой рассказ экскурсовода влюбляет в этот прекрасный город. Всё было прекрасно, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «С набережной»

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  3. Набережная
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  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "С набережной" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 684 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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