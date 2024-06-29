А Анна Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить Ирина, благодарим Вас за интересную экскурсию! Тот самый случай, когда хочется вернуться в горохд еще раз и продолжить его изучать)) успехов Вам, больше теплых дней и экскурсий! Рекомендуем Вас и рады, что попали к Вам))

S Sergey Рыбинск: из настоящего в прошлое Елена - влюбленный в город и в свою работу, гид. С легкостью увлекает туристов рассказом…, время пролетает интересно, незаметно и весело:) Если вам повезло, и Елена не занята, скорее бронируете, даже не размышляйте) Лена, еще раз спасибо за экскурсию и отличные советы.

Е Елена Рыбинск: из настоящего в прошлое читать дальше что она знает всё! 3 часа пролетели незаметно, хотя экскурсия рассчитана на 2 часа. Нам безумно понравилось! А ещё Елена рассказала, где и что купить, где поужинать и куда именно съездить на Рыбинское водохранилище. За это ей отдельное спасибо! Елена чудесный экскурсовод! Рассказывает интересно, легко подстраивается под интересы группы и отвечает абсолютно на все вопросы про город, такое ощущение,

И Ирина О Рыбинске - с любовью Ошеломляющее погружение! Спасибо!!!

Т Татьяна О Рыбинске - с любовью читать дальше знает о истории, архитектуре, людях Рыбинска всё-всё-всё и не просто информирует слушателей, а делится своей любовью к этому чудесному городу! Благодарим от всего сердца! Приедем ещё! Были на экскурсии с Еленой. Очень понравилась прогулка, интересная и не утомительная, и очень понравился Рыбинск, нарядный и душевный. Елена

Г Галина О Рыбинске - с любовью Интересная экскурсия, без спешки. Рекомендую

М Марина Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску Погуляли по центру города с интересным экскурсоводом. Елена не перегружала информацией, все интересно и доступно.

Л Луиза Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску Прекрасная экскурсия не смотря на то что был дождь. Гид Елена прекрасно все рассказывала и поэтому остались очень приятные впечатление от поездки и от города. Спасибо большое. Если поедете в Рыбинск обязательно берите экскурсию у Елены.

Г Галина Рыбинск: из настоящего в прошлое читать дальше ли. Отличная подача материала, за 2 часа экскурсии ни минуты не было скучно. С большим удовольствием прогулялись по чудесному городу и узнали много интересного. Спасибо. В Рыбинске были в первый раз. Гид Елена замечательная!!! В группе были пожилые люди, Елена проявляла внимание, интересовалась не тяжело