Рыбинск становится настоящей находкой для любителей истории и культуры.
Экспресс-экскурсия по этому городу предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатым наследием.
Прогулка по Крестовой улице с её стилизованными вывесками, посещение Волжской набережной
Экспресс-экскурсия по этому городу предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатым наследием.
Прогулка по Крестовой улице с её стилизованными вывесками, посещение Волжской набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные памятники
- 📸 Исторические фотографии
- 🌊 Виды на Волгу
- 🏙️ Купеческое наследие
- 🗺️ Самобытный центр
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Старая биржа
- Новая биржа
- Красная площадь
- Торговые ряды
- Подворье Югской Дорофеевой пустыни
- Каланча
- Памятник Фёдору Ушакову
- Никольская часовня
- Памятник Льву Ошанину
- Памятник Остапу Бендеру
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- полюбуетесь старинными купеческими домами, улицами и площадями
- прогуляетесь по набережной Волги и увидите памятник Бурлаку
- рассмотрите Спасо-Преображенский собор 19 века
- оцените необычный памятник Ленину, который называют «Ленин в зимнем»
- увидите пожарную каланчу — последнюю и самую высокую в России
- полюбуетесь местными оригинальными вывесками, стилизованными под старину
- увидите восстановленную Бульварную улицу
Я расскажу:
- в каком старинном здании водятся привидения
- почему наш город так любят кинематографисты
- откуда у памятника бурлаку тельняшка
- как в Рыбинске появился свой уникальный дизайн-код, и город стал музеем под открытым небом
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Дополнительных расходов нет. Можем зайти в Собор, часовни и в магазины сувениров, а также попробовать местное пиво и лимонад (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Бурлаку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 63 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья, я квалифицированный гид по Рыбинску. В Рыбинске я родилась и выросла, знаю его и люблю. Я приглашаю вас на увлекательную прогулку по нашему замечательному городу и с радостью покажу вам его самые интересные достопримечательности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
17 мар 2025
Экскурсия понравилась, за 1 час получили максимум информации, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо, рекомендую.
Е
Екатерина
6 фев 2025
Отличная экскурсия!!!! Спасибо
Татьяна
7 янв 2025
Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.
О
Ольга
2 янв 2025
Дарья, спасибо вам за прекрасную экскурсию!))
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