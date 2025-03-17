Экспресс-экскурсия по Рыбинску

Погрузитесь в историю Рыбинска на экспресс-экскурсии! Откройте для себя город-купец, бурлаков и музей под открытым небом. Уникальные памятники и виды ждут вас
Рыбинск становится настоящей находкой для любителей истории и культуры.

Экспресс-экскурсия по этому городу предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатым наследием.

Прогулка по Крестовой улице с её стилизованными вывесками, посещение Волжской набережной
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с открыточными видами и памятником бурлаку на Волге - всё это делает путешествие незабываемым.

Важные исторические места, такие как Спасо-Преображенский собор, старая и новая биржи, Красная площадь и торговые ряды, открывают перед посетителями страницы прошлого.

Не упустите шанс увидеть памятники Льву Ошанину и Остапу Бендеру, а также узнать о фотографе, первым в мире запечатлевшем снежинку.

Этот тур - идеальный способ погрузиться в атмосферу Рыбинска и открыть для себя его уникальные аспекты

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные памятники
  • 📸 Исторические фотографии
  • 🌊 Виды на Волгу
  • 🏙️ Купеческое наследие
  • 🗺️ Самобытный центр
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Старая биржа
  • Новая биржа
  • Красная площадь
  • Торговые ряды
  • Подворье Югской Дорофеевой пустыни
  • Каланча
  • Памятник Фёдору Ушакову
  • Никольская часовня
  • Памятник Льву Ошанину
  • Памятник Остапу Бендеру

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • полюбуетесь старинными купеческими домами, улицами и площадями
  • прогуляетесь по набережной Волги и увидите памятник Бурлаку
  • рассмотрите Спасо-Преображенский собор 19 века
  • оцените необычный памятник Ленину, который называют «Ленин в зимнем»
  • увидите пожарную каланчу — последнюю и самую высокую в России
  • полюбуетесь местными оригинальными вывесками, стилизованными под старину
  • увидите восстановленную Бульварную улицу

Я расскажу:

  • в каком старинном здании водятся привидения
  • почему наш город так любят кинематографисты
  • откуда у памятника бурлаку тельняшка
  • как в Рыбинске появился свой уникальный дизайн-код, и город стал музеем под открытым небом

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Дополнительных расходов нет. Можем зайти в Собор, часовни и в магазины сувениров, а также попробовать местное пиво и лимонад (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Бурлаку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
17 мар 2025
Экскурсия понравилась, за 1 час получили максимум информации, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо, рекомендую.
Е
6 фев 2025
Отличная экскурсия!!!! Спасибо
Татьяна
7 янв 2025
Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.
Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.Спасибо Дарье за очень интересную экскурсию, позновательно и интересно. Рекомендую Дарью, как интересного человека и экскурсовода.
О
2 янв 2025
Дарья, спасибо вам за прекрасную экскурсию!))
Дарья, спасибо вам за прекрасную экскурсию!))

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