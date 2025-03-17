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с открыточными видами и памятником бурлаку на Волге - всё это делает путешествие незабываемым.



Важные исторические места, такие как Спасо-Преображенский собор, старая и новая биржи, Красная площадь и торговые ряды, открывают перед посетителями страницы прошлого.



Не упустите шанс увидеть памятники Льву Ошанину и Остапу Бендеру, а также узнать о фотографе, первым в мире запечатлевшем снежинку.



Этот тур - идеальный способ погрузиться в атмосферу Рыбинска и открыть для себя его уникальные аспекты