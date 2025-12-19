Описание Ответы на вопросы

Евгения Ваш гид в Рыбинске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 4000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии На прогулке мы не будем просто перечислять даты. Мы оживим историю, и вы узнаете самое главное через судьбы и легенды: Как Волга-кормилица стала Волгой-судьбой. Вы узнаете, почему именно здесь, на этом берегу, возникла жизнь и как река определяла всё: от быта рыбаков до могущества купцов-хлеботорговцев. Что скрывает древняя Усть-Шексна. Мы поговорим о том, какая жизнь кипела на этом месте задолго до появления Рыбинска и какую роль оно играло в великих торговых путях. Как один указ Императрицы изменил всё. Я расскажу, почему Екатерина Великая обратила внимание на Рыбную слободу и как её решение превратило её в настоящий город с гербом и своими амбициями. Кто такие «бурлаки-тетери» и в чём была их вольная душа. Мы поговорим не только об их тяжком труде, но и о том, какую неповторимую культуру и характер они создали на Волге. Как Рыбинск стал «хлебной столицей» России. Вы узнаете, как заключались миллионные сделки на здешней бирже и как местные купцы кормили целую страну. Цена большого рывка. Я расскажу, как и почему появилось Рыбинское водохранилище, что оно принесло городу и что навсегда изменило в его судьбе и ландшафте. Главная тема, которая свяжет всё воедино — как Рыбинск, который всегда был «на пути», сам стал диктовать пути, превратившись из скромной слободы в крупный промышленный центр.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату