Описание экскурсииНа прогулке мы не будем просто перечислять даты. Мы оживим историю, и вы узнаете самое главное через судьбы и легенды: Как Волга-кормилица стала Волгой-судьбой. Вы узнаете, почему именно здесь, на этом берегу, возникла жизнь и как река определяла всё: от быта рыбаков до могущества купцов-хлеботорговцев. Что скрывает древняя Усть-Шексна. Мы поговорим о том, какая жизнь кипела на этом месте задолго до появления Рыбинска и какую роль оно играло в великих торговых путях. Как один указ Императрицы изменил всё. Я расскажу, почему Екатерина Великая обратила внимание на Рыбную слободу и как её решение превратило её в настоящий город с гербом и своими амбициями. Кто такие «бурлаки-тетери» и в чём была их вольная душа. Мы поговорим не только об их тяжком труде, но и о том, какую неповторимую культуру и характер они создали на Волге. Как Рыбинск стал «хлебной столицей» России. Вы узнаете, как заключались миллионные сделки на здешней бирже и как местные купцы кормили целую страну. Цена большого рывка. Я расскажу, как и почему появилось Рыбинское водохранилище, что оно принесло городу и что навсегда изменило в его судьбе и ландшафте. Главная тема, которая свяжет всё воедино — как Рыбинск, который всегда был «на пути», сам стал диктовать пути, превратившись из скромной слободы в крупный промышленный центр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская набережная
Завершение: Совпадает с началом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Рыбинска через Спасо-Преображенский собор, Красную и Театральную площади
Начало: У колокольни Спасо-Преображенского собора
Расписание: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1125 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
1250 ₽ за всё до 10 чел.