Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный

Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Путешественники смогут увидеть Рыбинск в разрезе разных эпох, от рыболовецкой слободы до промышленного центра. На экскурсии по набережной Волги гости узнают о бурлаках и увидят памятник Бурлаку.

Визит в Спасо-Преображенский собор и исторический центр с купеческими домами откроет архитектурные тайны города.

Уникальные достопримечательности, такие как пожарная каланча и памятник Людвигу Нобелю, добавят экскурсии особый колорит
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 🌊 Прогулка по набережной Волги
  • 🗿 Уникальные памятники
  • 🏙️ Уютный исторический центр
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Памятник Бурлаку
  • Пожарная каланча
  • Памятник Людвигу Нобелю

Описание экскурсии

  • Вы пройдёте по набережной Волги вдоль красивейших торговых бирж, построенных с разницей в столетие. Остановитесь у памятника Бурлаку и узнаете, как Рыбинск стал столицей «бездомных», сколько зарабатывали бурлаки и когда наступил расцвет женского бурлачества
  • Полюбуетесь торжественной архитектурой Спасо-Преображенского кафедрального собора и стройными пропорциями дореволюционной колокольни. Я расскажу, как мост через Волгу, едва не погубивший храм, стал его компаньоном и визитной карточкой города
  • Погуляете по ухоженному историческому центру. Он впечатлит вас рядами гостиных дворов, выложенными брусчаткой площадями и уютными кварталами с купеческими домами
  • Увидите пожарную каланчу, застывший в бронзе эпизод из «12 стульев» и памятник промышленнику Людвигу Нобелю. А ещё стилизованные под старину вывески и подворья монастырей, захороненных под водами рукотворного моря

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
8 янв 2025
Были на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город и его историю. Маршрут очень удобный и познавательный.
Спасибо за приятные впечатления о городе. Обязательно приедем в тёплое время года))
Были на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город иБыли на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город иБыли на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город иБыли на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город иБыли на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город иБыли на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город и
Светлана
7 янв 2025
Елена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. И мы все решили, что нам с ней нереально повезло! Во-первых, она очень веселая и
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жизнерадостная, знает много увлекательных и забавных легенд про Рыбинск, что сразу делает экскурсию нескучной и запоминающейся. Она прекрасно знает город и всех его обитателей: современных и тех, кому перевалило за 1000 лет. Рассказывает не скучные факты, а реально западающие в душу истории. Подсказала, где и как лучше фотографироваться и что вкусного купить домой.
Помимо основной программы, Елена с легкостью отвечала на наши вопросы, даже не по теме. У нее очень хороший и богатый русский язык, прекрасная дикция и приятный голос. Несмотря на мороз, мы гуляли почти 3 часа, заходили погреться в кафе и храмы. Она нас не торопила, давала оттаять и продолжала рассказ за чашкой чая, за что ей огромное спасибо!
Елена очень любит свой город, гордится им, и, как сказал в конце наш друг, теперь мы тоже гордимся Рыбинском и его историей. Еще раз обязательно приедем в Рыбинск летом и пойдем с ней на другую экскурсию. И, конечно, будем рекомендовать друзья.

Елена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. ИЕлена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. И

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