читать дальше

жизнерадостная, знает много увлекательных и забавных легенд про Рыбинск, что сразу делает экскурсию нескучной и запоминающейся. Она прекрасно знает город и всех его обитателей: современных и тех, кому перевалило за 1000 лет. Рассказывает не скучные факты, а реально западающие в душу истории. Подсказала, где и как лучше фотографироваться и что вкусного купить домой.

Помимо основной программы, Елена с легкостью отвечала на наши вопросы, даже не по теме. У нее очень хороший и богатый русский язык, прекрасная дикция и приятный голос. Несмотря на мороз, мы гуляли почти 3 часа, заходили погреться в кафе и храмы. Она нас не торопила, давала оттаять и продолжала рассказ за чашкой чая, за что ей огромное спасибо!

Елена очень любит свой город, гордится им, и, как сказал в конце наш друг, теперь мы тоже гордимся Рыбинском и его историей. Еще раз обязательно приедем в Рыбинск летом и пойдем с ней на другую экскурсию. И, конечно, будем рекомендовать друзья.