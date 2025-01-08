Путешественники смогут увидеть Рыбинск в разрезе разных эпох, от рыболовецкой слободы до промышленного центра. На экскурсии по набережной Волги гости узнают о бурлаках и увидят памятник Бурлаку.
Визит в Спасо-Преображенский собор и исторический центр с купеческими домами откроет архитектурные тайны города.
Уникальные достопримечательности, такие как пожарная каланча и памятник Людвигу Нобелю, добавят экскурсии особый колорит
Визит в Спасо-Преображенский собор и исторический центр с купеческими домами откроет архитектурные тайны города.
Уникальные достопримечательности, такие как пожарная каланча и памятник Людвигу Нобелю, добавят экскурсии особый колорит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая архитектура
- 🌊 Прогулка по набережной Волги
- 🗿 Уникальные памятники
- 🏙️ Уютный исторический центр
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Памятник Бурлаку
- Пожарная каланча
- Памятник Людвигу Нобелю
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по набережной Волги вдоль красивейших торговых бирж, построенных с разницей в столетие. Остановитесь у памятника Бурлаку и узнаете, как Рыбинск стал столицей «бездомных», сколько зарабатывали бурлаки и когда наступил расцвет женского бурлачества
- Полюбуетесь торжественной архитектурой Спасо-Преображенского кафедрального собора и стройными пропорциями дореволюционной колокольни. Я расскажу, как мост через Волгу, едва не погубивший храм, стал его компаньоном и визитной карточкой города
- Погуляете по ухоженному историческому центру. Он впечатлит вас рядами гостиных дворов, выложенными брусчаткой площадями и уютными кварталами с купеческими домами
- Увидите пожарную каланчу, застывший в бронзе эпизод из «12 стульев» и памятник промышленнику Людвигу Нобелю. А ещё стилизованные под старину вывески и подворья монастырей, захороненных под водами рукотворного моря
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 12 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 25 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я филолог, редактор корпоративного издания, автор книг по истории промышленных предприятий Ярославской области. Работала в региональном издательстве, специализирующемся на выпуске научно-популярной краеведческой литературы. Руководила проектом по созданию корпоративного музея в Рыбинске. А ещё у меня большой опыт работы в качестве штатного гида, тележурналиста и диктора. Занимательно и с огромным удовольствием расскажу вам о любимом городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
8 янв 2025
Были на экскурсии у Елены компанией 7 человек. Очень понравилось! Елена прекрасный рассказчик, любит город и его историю. Маршрут очень удобный и познавательный.
Спасибо за приятные впечатления о городе. Обязательно приедем в тёплое время года))
Спасибо за приятные впечатления о городе. Обязательно приедем в тёплое время года))
Светлана
7 янв 2025
Елена - замечательный гид! Нас было 6 человек, часто путешествуем вместе, есть с чем сравнивать. И мы все решили, что нам с ней нереально повезло! Во-первых, она очень веселая и
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