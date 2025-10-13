Виртуальная экскурсия по Рыбинску перенесёт вас в прошлое, где вы увидите город таким, каким он был 100 и 200 лет назад. Спасо-Преображенский собор, Красная площадь и бывшая Театральная площадь оживут
6 причин купить эту экскурсию
- 👓 Погружение в историю через VR
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🔊 Аудиоспектакль с голосами прошлого
- 🕰️ Путешествие во времени
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌟 Незабываемый опыт
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Красная площадь
- Бывшая Театральная площадь
Описание экскурсии
Три точки в прошлом и настоящем:
- Спасо-Преображенский собор (в 1660 году). Вы увидите самую высокую колокольню в провинции. Старые деревянные пристани, уставленные торговыми судами, и Волгу, где караваны кораблей тянутся до самого горизонта.
- Красная площадь. Вместо памятника Ленину, опираясь тот же постамент, красуется статуя императора Александра II. Стоя на мощёном тротуаре, окружённом старинными гостиными дворами, вы погрузитесь в атмосферу торговой культуры царской России.
- Бывшая Театральная площадь. На месте городского сквера когда-то стоял роскошный каменный театр. Вы узнаете о его трагической судьбе, увидите деревянную пожарную каланчу — предшественницу современной железобетонной башни. Услышите, как развлекались рыбинцы на Петровской ярмарке за рекой Черёмухой.
Вы узнаете:
- Как горожане и купцы «всем миром» строили храмы, но неохотно скидывались на строительство первой биржи на Волге.
- Что общего у старого рыбинского театра и пожарной каланчи.
- Как проходило открытие памятника Александру II на Красной площади.
- Почему речка Черёмуха была важна для города не меньше, чем широкая Волга.
- Как в 1914 году юные газетчики сообщали последние городские новости, а уличные зазывалы завлекали покупателей в лавки своими кричалками.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 5 лет. Дети до 7 лет допускаются только под присмотром взрослых.
- Людям с разбалансированным вестибулярным аппаратом VR-очки могут доставлять дискомфорт.
- Дополнительные расходы (по желанию): локальные продукты.
Особенности формата
- В VR-очках вы осмотрите три локации.
- Между локациями мы перемещаемся без очков.
- Информация на экскурсии подаётся с помощью VR-очков и аудиоспектакля в наушниках. Гид из нашей команды проведёт вас по маршруту и ответит на вопросы.
в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Рыбинске
Провели экскурсии для 255 туристов
Всем привет! Мы команда рыбинских гидов с многолетним опытом работы. С удовольствием познакомим вас с историей нашего города при помощи новых технологий. Идея проводить виртуальные туры по историческому центру посетила нас несколько лет тому назад, и вот теперь мы рады представить вам первый в Рыбинске VR-маршрут. Надеемся, что наша экскурсия станет для вас интересным и познавательным развлечением.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталия
13 окт 2025
Спасибо, всё отлично!
А
Анна
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в таком формате: для детей и подростков будет самое то. Конечно, есть пожелания, чтобы картинки еще и двигались… Гид Наталья прекрасный собеседник-точно на своем месте.
А
Александра
14 сен 2025
Нам очень понравилось, были с ребёнком,ей тоже понравилось! Советуем, необычно интересно и познавательно! Ребёнку понравились очки!
А
Анастасия
4 сен 2025
В целом неплохо. Картинка в VR очках не двигается, это, к сожалению, не очень понравилось. Для разнообразия можно сходить.
О
Ольга
18 авг 2025
Понятно, что сделано недавно, но уровень очень средний, картинка статичная без движения одно и тоже с долгим рассказом. Мы насмотренные, нас этим не удивишь. Если бы экскурсовод сама вложилась плюсом к очкам знаниями и рассказом, то было бы намного лучше, а так очень обычно.
Наталья
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв.
К
Корсакова
17 авг 2025
Когда рассматривала варианты экскурсий по Рыбинску, то привлек необычный формат данной экскурсии с использованием очков 3D. И все мои ожидания оправдались. Интересная подача материала Натальей, погружение в визуальное прошлое с
Ирина
6 авг 2025
Супер-экскурсия! Очень рекомендуем. Необычная подача информации, легкая и запоминающаяся.
Н
Нина
3 авг 2025
интересный новый формат, слегка сыровата аппаратная часть… но думаю доработают.. мы не пожалели, было любопытно и увлекательно.. гид приятный собеседник
Ф
Фадеева
30 июл 2025
Очень понравилось! Советуем! И очень не обычно…. с 3 д очками.
Ю
Юлия
29 июл 2025
Впервые попали на экскурсию такого формата. Очень впечатлились. Особенно перенос в другое время. Единственное качество изображения, но все-таки это 100лет назад и не было тогда тв. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам за такую хорошую идею.
О
Ольга
25 июл 2025
Потрясающая экскурсия!
Очень интересно и необычно!
Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием поучаствую в таких экскурсиях в других городах!!!
Отдельное спасибо Натальи, очень интересно и без всякой ненужной воды рассказала главные и важные факты о городе!!!!
Татьяна
17 июл 2025
Очень полюбился такой формат экскурсий. Как будто на машине времени оказываешься в другой эпохе. Здорово, что такие экскурсии есть в Рыбинске.
С
Светлана
6 июл 2025
Необычный способ подачи исторических фактов о городе. Детям 7-11 лет было интересно разглядывать виртуальные изображения в очках. А мне, как взрослому немного не хватало динамики. Хотелось, чтоб при появлении тех
ирина
30 июн 2025
Мы решили с мужем попробовать новый для нас формат экскурсии с очками виртуальной реальности и выбрали такую экскурсию в Рыбинске. Экскурстя началась во время,организаторы раздали аппаратуру и рассказали как пользоваться,все
М
Марина
21 июн 2025
Добрый день, в целом экскурсия понравилась. Есть пожелание добавить точки с локациями, может быть даже включить какой-нибудь небольшой интерактив. Просто текст и картинки не особенно надолго держат внимание. С уважением, Марина
