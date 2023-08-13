Обаяние провинциальностиРыбинск в 2023 году — небольшой город в Ярославской области с населением около 178 тысяч человек. А вы можете себе представить, что в XIX веке в городе жило всего 5 000 человек, но летом его население увеличивалось до 120 тысяч человек?! На экскурсии мы разберемся, что происходило с Рыбинском в это время и почему сюда стекались люди. Мы поговорим о богатом купеческом прошлом города и увидим архитектурные памятники, прославляющие рыбинских купцов. Во время экскурсии мы узнаем, какие вещи подарила городу Екатерина II. Мы прогуляемся по улице, на которой бывал каждый русский бурлак. И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.

В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.

Ну что, начинаем?

Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.