Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»

Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру Рыбинска

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Приглашаем вас на экскурсию с аудиогидом, который в игровой форме покажет самые интересные места города Рыбинска.

В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.

И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Ближайшие даты:
13
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авг
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Что вас ожидает:

  • Красный гостиный двор
  • Мучной гостиный двор
  • Хлебная биржа
  • Памятники бурлаку, Льву Ошанину, водопроводчику
  • Скульптурная композиция Остап Бендер и беспризорник
  • Улица Крестовая. Универмаг “Центральный”
  • Дом Дурдина и Дом Попова
  • Пожарная каланча
  • Спасо-Преображенский собор
  • Волжский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обаяние провинциальностиРыбинск в 2023 году — небольшой город в Ярославской области с населением около 178 тысяч человек. А вы можете себе представить, что в XIX веке в городе жило всего 5 000 человек, но летом его население увеличивалось до 120 тысяч человек?! На экскурсии мы разберемся, что происходило с Рыбинском в это время и почему сюда стекались люди. Мы поговорим о богатом купеческом прошлом города и увидим архитектурные памятники, прославляющие рыбинских купцов. Во время экскурсии мы узнаем, какие вещи подарила городу Екатерина II. Мы прогуляемся по улице, на которой бывал каждый русский бурлак. И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.
В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.
Ну что, начинаем?
Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.
  • Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
  • Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
  • Вам предстоит пройти 17 точек. Длина маршрута около 1,5 км. Примерное время прохождения — 90 минут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Завершение: Волжский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак
  • Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Купеческий город Рыбинск». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
  • Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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