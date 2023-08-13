Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру Рыбинска
Приглашаем вас на экскурсию с аудиогидом, который в игровой форме покажет самые интересные места города Рыбинска.
В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.
И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.
В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.
И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:
- Красный гостиный двор
- Мучной гостиный двор
- Хлебная биржа
- Памятники бурлаку, Льву Ошанину, водопроводчику
- Скульптурная композиция Остап Бендер и беспризорник
- Улица Крестовая. Универмаг “Центральный”
- Дом Дурдина и Дом Попова
- Пожарная каланча
- Спасо-Преображенский собор
- Волжский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обаяние провинциальностиРыбинск в 2023 году — небольшой город в Ярославской области с населением около 178 тысяч человек. А вы можете себе представить, что в XIX веке в городе жило всего 5 000 человек, но летом его население увеличивалось до 120 тысяч человек?! На экскурсии мы разберемся, что происходило с Рыбинском в это время и почему сюда стекались люди. Мы поговорим о богатом купеческом прошлом города и увидим архитектурные памятники, прославляющие рыбинских купцов. Во время экскурсии мы узнаем, какие вещи подарила городу Екатерина II. Мы прогуляемся по улице, на которой бывал каждый русский бурлак. И обязательно поговорим о кинопрошлом города и удивимся, когда узнаем, как связаны Рыбинск и Голливуд.
В Рыбинске очень интересно, живописно и исторично, ведь здесь прекрасно сохранилась застройка XIX века. И ещё Рыбинск прославился на всю Россию, благодаря реконструкции своего исторического центра. Вы будете идти по современной улице, а ощущать себя в дореволюционной России.
Ну что, начинаем?
Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 17 точек. Длина маршрута около 1,5 км. Примерное время прохождения — 90 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Красная площадь, памятник ЛенинуЗавершение: Волжский мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Итак
- Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Купеческий город Рыбинск». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
- Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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