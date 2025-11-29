Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увидим воссозданную старинную набережную и ощутим уютную атмосферу города Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Увидим воссозданную старинную набережную и ощутим уютную атмосферу города. Я познакомлю вас с Рыбинском — древним городом у слияния трёх рек, который скрывает немало интересного. Проведу по главным локациям и расскажу об улицах, Голливуде, пожарных, особенном памятнике и редком музее. Будем гулять, говорить и исследовать. Что вас ожидает Рассмотрим по пути: - Спасо-Преображенский собор, у которого не одно амплуа - Рукотворные вывески в дореволюционном стиле. Эта идея превратила Рыбинск в декорации для фильма - Бульварную улицу, которая покоряет сердца жителей и гостей города идиллией и первозданностью - Усадьбы знаменитых людей с интересными судьбами Я расскажу: - Какой музей есть только в Рыбинске, Баку и Стокгольме - Что случилось с речным вокзалом - В каком доме часто видят привидение - Чей памятник в Рыбинске — единственный в мире - Как прославились пожарные Егор Спиридонов и Василий Хлыстов

