Увидим воссозданную старинную набережную и ощутим уютную атмосферу города
Описание экскурсииУвидим воссозданную старинную набережную и ощутим уютную атмосферу города. Я познакомлю вас с Рыбинском — древним городом у слияния трёх рек, который скрывает немало интересного. Проведу по главным локациям и расскажу об улицах, Голливуде, пожарных, особенном памятнике и редком музее. Будем гулять, говорить и исследовать. Что вас ожидает Рассмотрим по пути: - Спасо-Преображенский собор, у которого не одно амплуа - Рукотворные вывески в дореволюционном стиле. Эта идея превратила Рыбинск в декорации для фильма - Бульварную улицу, которая покоряет сердца жителей и гостей города идиллией и первозданностью - Усадьбы знаменитых людей с интересными судьбами Я расскажу: - Какой музей есть только в Рыбинске, Баку и Стокгольме - Что случилось с речным вокзалом - В каком доме часто видят привидение - Чей памятник в Рыбинске — единственный в мире - Как прославились пожарные Егор Спиридонов и Василий Хлыстов Важная информация: Я познакомлю вас с Рыбинском — древним городом у слияния трёх рек, который скрывает немало интересного. Проведу по главным локациям и расскажу об улицах, Голливуде, пожарных, особенном памятнике и редком музее. Будем гулять, говорить и исследовать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор
- Хлебные биржи
- Волжский мост
- Памятник бурлаку
- Бюст Фёдора Фёдоровича Ушакова
- Никольская часовня и многие другие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская набережная
Завершение: Бульварная улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
