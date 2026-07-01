Вас ждут Угличский и Ростовский кремли, Троице-Сергиева лавра и другие жемчужины русской истории и архитектуры.
Маршрут путешествия: Ярославль – Рыбинск – Углич – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад.
Программа тура по дням
Встреча группы в Ярославле. Рыбинск - Углич
11:00 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.
11:15 Переезд в г. Рыбинск.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску, затерянный во времени город на слиянии трёх рек, известный крупнейшим в России водохранилищем.
В программе:
- прогулка по Волжской набережной;
- старинные купеческие особняки, здания старой и новой Хлебной Биржи;
- памятники волжскому бурлаку и Остапу Бендеру, часть съемок пришлась на Рыбинск;
- улица Крестовая — уникальный «музей старинной вывески под открытым небом», где каждый фасад переносит в XIX век.
Отправление в г. Углич.
Углич — один из древнейших городов России, хранящий тайны династии Рюриковичей, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Обзорная экскурсия по г. Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.
Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:
- палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
- церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.
Переезд в г. Ярославль.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время.
Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Отправление в г. Ростов Великий.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, Гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII-XIX веков.
Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).
Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Посещение Медоварни в Ростове Великом с программой «История и вкус старинных русских напитков».
В программе:
- погружение в традиции русской питейной культуры;
- знакомство со старинными экспонатами;
- дегустация медовых напитков (18+) по старинным рецептам (авторские и традиционные медовые напитки, фермерские сыры, угощения).
Внимание! Для детей и взрослых предусмотрена замена на безалкогольный дегустационный сет (по запросу).
Обед.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по городу, основанному Юрием Долгоруким.
Сердце Переславля — Красная площадь (фото-стоп), она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Отправление в г. Сергиев Посад, духовную столицу России.
Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
В программе экскурсии:
- Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
- Успенский собор (интерьер) — сердце архитектурного ансамбля;
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер) — шедевры русского зодчества.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сергиев Посад.
18:30 Ориентировочное время окончания программы на ж/д-вокзале г. Сергиев Посад.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Ярославля в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Только завтрак
|Без ужинов: завтрак + обеды
|Завтрак, обеды и ужин
|16 090
|18 090
|18 990
Доплата за одноместный номер – 2 700 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.
Базовое размещение: гостиница «ЯрОтель Центр», г. Ярославль.
Резервное размещение: «Ибис Ярославль Центр», г. Ярославль.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Яротель Центр»
«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города и обладает номерами европейского уровня.
Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi.
Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.
«Ibis Ярославль Центр» расположен в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице со всеми удобствами в номерах категории «стандарт»
- Питание по выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно из Сергиева Посада
- Доплата за одноместное размещение - 2 700 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе распределяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.