1 день

Встреча группы в Ярославле. Рыбинск - Углич

11:00 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.

11:15 Переезд в г. Рыбинск.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску, затерянный во времени город на слиянии трёх рек, известный крупнейшим в России водохранилищем.

В программе:

прогулка по Волжской набережной;

старинные купеческие особняки , здания старой и новой Хлебной Биржи ;

, здания старой и новой ; памятники волжскому бурлаку и Остапу Бендеру, часть съемок пришлась на Рыбинск;

волжскому бурлаку и Остапу Бендеру, часть съемок пришлась на Рыбинск; улица Крестовая — уникальный «музей старинной вывески под открытым небом», где каждый фасад переносит в XIX век.

Отправление в г. Углич.

Углич — один из древнейших городов России, хранящий тайны династии Рюриковичей, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обзорная экскурсия по г. Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);

(«палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.); церковь Дмитрия на Крови , построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;

, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие; Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.

Переезд в г. Ярославль.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160