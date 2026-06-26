1 день

Отправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырь

11:05 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.

11:15 Переезд в п. Красный Профинтерн.

Луговой тракт: по следам Некрасова, купцов и легенд.

Луговой тракт — древняя дорога, по которой прошли Минин и Пожарский, юный Михаил Романов и Фёдор Достоевский. Её упоминали Некрасов и Островский, а где-то здесь, по преданию, дед Мазай спас зайцев. Погрузитесь в атмосферу старинных сёл, купеческих замков и живой русской поэзии.

Замок «крахмало-паточных королей» — купцов Понизовкиных.

Настоящим украшением Лугового тракта является Замок купцов Понизовкиных в пос. Красный Профинтерн. Роскошный особняк в стиле модерна и неоготики — символ былого величия. Здесь кипела жизнь: заводы, «сладкая» железная дорога и даже гоночный автомобиль среди деревенских изб. Узнаете, какие тайны хранит этот загадочный замок.

Переезд в с. Вятское.

Обед в ресторане-музее г. Вятского.

Село Вятское — «самое красивое село» России — уникальное явление на просторах нашей Родины и бесспорный туристический «бренд» Ярославской области. История оживает в каждом доме:

50 памятников архитектуры;

знаменитые ярмарки и легендарные «вятские» огурцы;

собственный источник целебной минеральной воды.

В программе:

музей кухонной машинерии — знакомство с коллекцией от первых миксеров до стиральных «автоматов» XIX века;

«Номера купцов Урловых» — шаг в прошлое: гостиницы и быт золотой эпохи купечества.

Переезд в г. Ярославль.

Посещение женского Свято-Введенского Толгского монастыря, основанного в начале XIV века на месте обретения чудотворной иконы Толгской Божией матери.

Монастырь славится своей красотой, величественными храмами XVI-XVII вв., удивительно красивыми видами на Волгу, священной кедровой рощей, многочисленной женской монашествующей общиной.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане отеля.

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