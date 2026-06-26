Мои заказы

Золотое кольцо из Ярославля на 3 дня

Погрузитесь в атмосферу старинной Руси, наполненную древним величием. Маршрут проведёт вас через поселки и города с уникальным характером и многовековыми традициями.

Вас ждут замок купцов Понизовкиных, живописное село Вятское, Угличский и
читать дальшеуменьшить

Ростовский кремли, Троице-Сергиева лавра и другие жемчужины русской истории и архитектуры.

Маршрут путешествия: Ярославль – Красный Профинтерн – Вятское – Ярославль – Рыбинск – Углич – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад.

Золотое кольцо из Ярославля на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо из Ярославля на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо из Ярославля на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырь

11:05 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.

11:15 Переезд в п. Красный Профинтерн.

Луговой тракт: по следам Некрасова, купцов и легенд.

Луговой тракт — древняя дорога, по которой прошли Минин и Пожарский, юный Михаил Романов и Фёдор Достоевский. Её упоминали Некрасов и Островский, а где-то здесь, по преданию, дед Мазай спас зайцев. Погрузитесь в атмосферу старинных сёл, купеческих замков и живой русской поэзии.

Замок «крахмало-паточных королей» — купцов Понизовкиных.

Настоящим украшением Лугового тракта является Замок купцов Понизовкиных в пос. Красный Профинтерн. Роскошный особняк в стиле модерна и неоготики — символ былого величия. Здесь кипела жизнь: заводы, «сладкая» железная дорога и даже гоночный автомобиль среди деревенских изб. Узнаете, какие тайны хранит этот загадочный замок.

Переезд в с. Вятское.

Обед в ресторане-музее г. Вятского.

Село Вятское — «самое красивое село» России — уникальное явление на просторах нашей Родины и бесспорный туристический «бренд» Ярославской области. История оживает в каждом доме:

  • 50 памятников архитектуры;
  • знаменитые ярмарки и легендарные «вятские» огурцы;
  • собственный источник целебной минеральной воды.

В программе:

  • музей кухонной машинерии — знакомство с коллекцией от первых миксеров до стиральных «автоматов» XIX века;
  • «Номера купцов Урловых» — шаг в прошлое: гостиницы и быт золотой эпохи купечества.

Переезд в г. Ярославль.

Посещение женского Свято-Введенского Толгского монастыря, основанного в начале XIV века на месте обретения чудотворной иконы Толгской Божией матери.

Монастырь славится своей красотой, величественными храмами XVI-XVII вв., удивительно красивыми видами на Волгу, священной кедровой рощей, многочисленной женской монашествующей общиной.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане отеля.

Отправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырьОтправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырьОтправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырьОтправление из Ярославля. Красный Профинтерн - Вятское - Свято-Введенский Толгский монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ярославль - Рыбинск - Углич

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого Кольца»:

  • увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
  • пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
  • послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Отправление в г. Рыбинск.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску, затерянный во времени город на слиянии трёх рек, известный крупнейшим в России водохранилищем.

В программе:

  • прогулка по Волжской набережной;
  • старинные купеческие особняки, здания старой и новой Хлебной Биржи;
  • памятники волжскому бурлаку и Остапу Бендеру, часть съемок пришлась на Рыбинск;
  • улица Крестовая — уникальный «музей старинной вывески под открытым небом», где каждый фасад переносит в XIX век.

Отправление в г. Углич.

Углич — один из древнейших городов России, хранящий тайны династии Рюриковичей, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обзорная экскурсия по г. Угличу — красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

  • палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
  • церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане гостиницы.

Ярославль - Рыбинск - УгличЯрославль - Рыбинск - УгличЯрославль - Рыбинск - УгличЯрославль - Рыбинск - Углич
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отправление в г. Ростов Великий.

Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому на проезде (внешний осмотр достопримечательностей): крепостные валы и озеро Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, Гимназия Кекина и гостиный двор, уникальный Конюшенный двор, купеческие усадьбы XVIII-XIX веков.

Экскурсия по территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).

Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Посещение Медоварни в Ростове Великом с программой «История и вкус старинных русских напитков».

В программе:

  • погружение в традиции русской питейной культуры;
  • знакомство со старинными экспонатами;
  • дегустация медовых напитков (18+) по старинным рецептам (авторские и традиционные медовые напитки, фермерские сыры, угощения).

Внимание! Для детей и взрослых предусмотрена замена на безалкогольный дегустационный сет (по запросу).

Обед.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

Обзорная экскурсия по городу, основанному Юрием Долгоруким.

Сердце Переславля — Красная площадь (фото-стоп), она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Отправление в г. Сергиев Посад, духовную столицу России.

Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры. Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

В программе экскурсии:

  • Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского;
  • Успенский собор (интерьер) — сердце архитектурного ансамбля;
  • Трапезный и Духовской храмы (интерьер) — шедевры русского зодчества.

Трансфер на ж/д вокзал г. Сергиев Посад.

18:30 Ориентировочное время окончания программы на ж/д-вокзале г. Сергиев Посад.

Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программыРостов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программыРостов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программыРостов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Ярославля в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыЗавтраки, обеды и ужины
25 99028 39029 990

Доплата за одноместный номер – 3 500 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.

Базовое размещение: гостиница «ЯрОтель Центр», г. Ярославль.

Резервное размещение: «Ибис Ярославль Центр», г. Ярославль.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Яротель Центр»

2 ночи

«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.

Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.

В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.

Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»Гостиница «Яротель Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ibis Ярославль Центр»

2 ночи

Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города и обладает номерами европейского уровня.

Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi.

Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.

«Ibis Ярославль Центр» расположен в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.

Гостиница «Ibis Ярославль Центр»Гостиница «Ibis Ярославль Центр»Гостиница «Ibis Ярославль Центр»Гостиница «Ibis Ярославль Центр»Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице со всеми удобствами в номерах категории «стандарт»
  • Питание по выбранному варианту
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно из Сергиева Посада
  • Доплата за одноместное размещение - 3 500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ярославль
Важная информация по туру
  1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы той же категории или выше.
  2. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
  3. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе распределяются гидом.
  5. Присоединение детских групп к туру — под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  7. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Рыбинска

Похожие туры на «Золотое кольцо из Ярославля на 3 дня»

Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ярославия - страна городов. Национальный маршрут
Начало: Ярославль
Сегодня в 10:00
17 июл в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
Вкусная Масленица на Золотом кольце
На автобусе
2 дня
Вкусная Масленица на Золотом кольце
Начало: Москва
20 фев в 10:00
от 14 890 ₽ за человека
Ярославская Ривьера. Зимний тур
На автобусе
2 дня
Ярославская Ривьера. Зимний тур
Начало: Москва
10 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 15 190 ₽ за человека
Новый год в Рыбинске
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новый год в Рыбинске
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
30 дек в 10:00
41 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рыбинске
Все туры из Рыбинска
от 25 990 ₽ за человека