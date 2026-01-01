К Ярославскому взморью. Автобусный тур на 5 дней из Москвы
Начало: Москва
«На территории: спа-центр, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
от 32 790 ₽ за человека
Ярославское взморье
Начало: Москва
«На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
от 21 990 ₽ за человека
Ярославское взморье. Осенне-зимний тур
Начало: Москва
«На территории: Wellness Center, детский клуб, русская баня, центр проката, рестораны, пляж»
14 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 21 990 ₽ за человека
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