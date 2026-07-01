Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«10:30 Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление»
4 июл в 10:00
от 16 500 ₽ за человека
Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в палатке: всё включено
Отправиться навстречу просторам и ветру, освоить азы яхтинга и почувствовать себя мореплавателями
Начало: Яхт-клуб Рыбинска, 11:00 (ходят поезда и автобусы ...
«Если вы мечтаете почувствовать свободу под парусом, научиться управлять яхтой и увидеть, как небо и вода сливаются на горизонте, присоединяйтесь к нам»
11 июл в 11:00
8 авг в 11:00
29 000 ₽ за человека
2 янв в 10:00
28 370 ₽ за человека
Новый год в Рыбинске
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
30 дек в 10:00
41 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Рыбинске в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 16 500 до 41 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Водные туры в Рыбинске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026