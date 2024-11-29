Подарите себе отдых от суеты и обыденности в дикой природе Сахалина! Там, где не ловит сотовая сеть, где нет звонков от босса и рабочих чатов. Мы с вами отправимся на побережье Охотского моря — в бухту Бурунная. Насладимся тишиной и безлюдностью. Полюбуемся песчаным пляжем, водопадом, удивительными гротами, кекуром и хребтом Жданко. И устроим пикник с потрясающим видом.

за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

от 27 000 ₽ за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы доберёмся из Южно-Сахалинска до подножия Жданко, откуда начнётся пеший маршрут до бухты Бурунная. Нам предстоит пройти 4,5 км через Жданский перевал, сквозь берёзовую рощу и заросли бамбука. По пути перед вами откроются панорамные виды на бухту, хребет и природу Сахалина.

Мы на месте! Из бухты прогуляемся к красивому водопаду, спрятанному в зарослях гигантской растительности, дойдём до гротов и скал причудливой формы (при отливе). Насладимся дикостью этого места. А вернувшись к машине, устроим пикник с авторским чаем и японским кофе.

По дороге мы расскажем вам о первых жителях Сахалина — айнах, их традициях и исчезновении. Поведаем историю острова и особое внимание уделим японцам, которые жили здесь 40 лет.

Организационные детали