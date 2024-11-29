Отправиться к позабытой бухте - к гротам, кекурам и водопадам
Подарите себе отдых от суеты и обыденности в дикой природе Сахалина! Там, где не ловит сотовая сеть, где нет звонков от босса и рабочих чатов. Мы с вами отправимся на побережье Охотского моря — в бухту Бурунная. Насладимся тишиной и безлюдностью. Полюбуемся песчаным пляжем, водопадом, удивительными гротами, кекуром и хребтом Жданко. И устроим пикник с потрясающим видом.
На комфортабельном автомобиле мы доберёмся из Южно-Сахалинска до подножия Жданко, откуда начнётся пеший маршрут до бухты Бурунная. Нам предстоит пройти 4,5 км через Жданский перевал, сквозь берёзовую рощу и заросли бамбука. По пути перед вами откроются панорамные виды на бухту, хребет и природу Сахалина.
Мы на месте! Из бухты прогуляемся к красивому водопаду, спрятанному в зарослях гигантской растительности, дойдём до гротов и скал причудливой формы (при отливе). Насладимся дикостью этого места. А вернувшись к машине, устроим пикник с авторским чаем и японским кофе.
По дороге мы расскажем вам о первых жителях Сахалина — айнах, их традициях и исчезновении. Поведаем историю острова и особое внимание уделим японцам, которые жили здесь 40 лет.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном джипе, кроссовере или микроавтобусе. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость. Время в пути — около 3 часов
Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет в хорошей физической подготовке в сопровождении родителей
С собой возьмите перекус на пеший маршрут в бухту Бурунная, тёплую ветровку, удобную обувь с хорошим протектором и перчатки
Отдельно по желанию оплачиваются покупки в магазине и кафе
С вами пойду я или другой опытный гид-походник из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Туся. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. Начиная с этого времени началось моё исследование Дальнего Востока, где я объездила весь Сахалин, а читать дальше
также заглянула в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова). После чего написала гайды по Сахалину, Итурупу, Кунаширу и книгу-путеводитель по Владивостоку.
Вместе с напарником и командой таких же надёжных гидов-походников мы проводим индивидуальные туры по интересностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. Кроме того, я дружу с местными проверенными компаниями, которые проводят групповые поездки на Сахалине и Курилах, в том числе морские.
Благодаря всему этому у вас будет организован замечательный отдых на островах с посещением всех главных локаций, а фото придётся перебирать на протяжении года:) Пишите!