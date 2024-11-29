Однодневное путешествие в бухту Бурунная

Отправиться к позабытой бухте - к гротам, кекурам и водопадам
Подарите себе отдых от суеты и обыденности в дикой природе Сахалина! Там, где не ловит сотовая сеть, где нет звонков от босса и рабочих чатов. Мы с вами отправимся на побережье Охотского моря — в бухту Бурунная. Насладимся тишиной и безлюдностью. Полюбуемся песчаным пляжем, водопадом, удивительными гротами, кекуром и хребтом Жданко. И устроим пикник с потрясающим видом.
Однодневное путешествие в бухту Бурунная
Однодневное путешествие в бухту Бурунная
Однодневное путешествие в бухту Бурунная
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы доберёмся из Южно-Сахалинска до подножия Жданко, откуда начнётся пеший маршрут до бухты Бурунная. Нам предстоит пройти 4,5 км через Жданский перевал, сквозь берёзовую рощу и заросли бамбука. По пути перед вами откроются панорамные виды на бухту, хребет и природу Сахалина.

Мы на месте! Из бухты прогуляемся к красивому водопаду, спрятанному в зарослях гигантской растительности, дойдём до гротов и скал причудливой формы (при отливе). Насладимся дикостью этого места. А вернувшись к машине, устроим пикник с авторским чаем и японским кофе.

По дороге мы расскажем вам о первых жителях Сахалина — айнах, их традициях и исчезновении. Поведаем историю острова и особое внимание уделим японцам, которые жили здесь 40 лет.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном джипе, кроссовере или микроавтобусе. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость. Время в пути — около 3 часов
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет в хорошей физической подготовке в сопровождении родителей
  • С собой возьмите перекус на пеший маршрут в бухту Бурунная, тёплую ветровку, удобную обувь с хорошим протектором и перчатки
  • Отдельно по желанию оплачиваются покупки в магазине и кафе
  • С вами пойду я или другой опытный гид-походник из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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