Это путешествие по аутентичному побережью, где Татарский пролив встречается с Японским морем. Мы проедем через Ловецкий перевал, увидим сивучей в Невельске и доберёмся до мыса с маяком. По пути поговорим о природе, народах и истории Сахалина — от японского периода до современности. Я буду вашим проводником и помогу собрать мозаику из впечатлений, фактов и пейзажей в целостную картину.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Южно-Сахалинска

Дорога пройдёт по серпантину через Ловецкий горный перевал. По пути откроются виды на вершины Южно-Камышового горного хребта и бескрайние пейзажи западной части острова. Сделаем остановки для фотографий.

10:30 — прибытие в Невельск

На набережной увидим порт, бухту и волнолом, где обитают сивучи. Пройдём инструктаж и отправимся наблюдать за морскими львами вблизи, чтобы узнать больше об их жизни.

11:00 — выход в море и наблюдение за лежбищем с воды (около 20 мин)

11:30–12:00 — дорога вдоль побережья в сторону Холмска

12:30 — остановка у водопада Салют

Поднимемся к живописному каскаду (по сезону).

13:00 — маршрут вдоль Татарского пролива

По пути будем говорить о природе острова, его флоре и фауне.

14:00 — прибытие в Холмск, обед в кафе (в стоимость не входит)

После обеда прогуляемся по набережной Приморского бульвара. Увидим морские ворота Сахалина, которые соединяют остров с материком, и створный маяк, оставшийся от японцев. Вы узнаете историю паромной переправы и, возможно, увидите, как огромные паромы заходят на разгрузку в порт.

15:00 — переезд к мысу Слепиковского

Здесь расположен одноимённый маяк, построенный японцами в 1943 году — последний маяк эпохи Карафуто, который действует до сих пор. Мы прогуляемся по широким пляжам, увидим дюны, озёра и рощу курчавенького дуба — уникальное место для Сахалина. При хорошей погоде можно искупаться.

16:30–18:30 — отправление и прибытие в Южно-Сахалинск

Вы узнаете:

чем отличается Охотское море от Татарского пролива Японского моря

как пролив Невельского стал важным географическим открытием и почему Сахалин долго считали полуостровом

какие растения и животные здесь обитают и что такое «растительный гигантизм»

как живут сивучи и другие морские животные Сахалина

кто такие айны, нивхи и уильта — коренные народы острова

как Россия и Япония делили Сахалин и каким был период Карафуто

как сегодня живут люди на краю России

Организационные детали