Дикий Запад Сахалина: сивучи и последний маяк Карафуто
Побывать в гостях у морских львов и рассмотреть маяк Слепиковского
Это путешествие по аутентичному побережью, где Татарский пролив встречается с Японским морем. Мы проедем через Ловецкий перевал, увидим сивучей в Невельске и доберёмся до мыса с маяком. По пути поговорим о природе, народах и истории Сахалина — от японского периода до современности.
Я буду вашим проводником и помогу собрать мозаику из впечатлений, фактов и пейзажей в целостную картину.
Дорога пройдёт по серпантину через Ловецкий горный перевал. По пути откроются виды на вершины Южно-Камышового горного хребта и бескрайние пейзажи западной части острова. Сделаем остановки для фотографий.
10:30 — прибытие в Невельск
На набережной увидим порт, бухту и волнолом, где обитают сивучи. Пройдём инструктаж и отправимся наблюдать за морскими львами вблизи, чтобы узнать больше об их жизни.
11:00 — выход в море и наблюдение за лежбищем с воды (около 20 мин)
11:30–12:00 — дорога вдоль побережья в сторону Холмска
12:30 — остановка у водопада Салют
Поднимемся к живописному каскаду (по сезону).
13:00 — маршрут вдоль Татарского пролива
По пути будем говорить о природе острова, его флоре и фауне.
14:00 — прибытие в Холмск, обед в кафе (в стоимость не входит)
После обеда прогуляемся по набережной Приморского бульвара. Увидим морские ворота Сахалина, которые соединяют остров с материком, и створный маяк, оставшийся от японцев. Вы узнаете историю паромной переправы и, возможно, увидите, как огромные паромы заходят на разгрузку в порт.
15:00 — переезд к мысу Слепиковского
Здесь расположен одноимённый маяк, построенный японцами в 1943 году — последний маяк эпохи Карафуто, который действует до сих пор. Мы прогуляемся по широким пляжам, увидим дюны, озёра и рощу курчавенького дуба — уникальное место для Сахалина. При хорошей погоде можно искупаться.
16:30–18:30 — отправление и прибытие в Южно-Сахалинск
Вы узнаете:
чем отличается Охотское море от Татарского пролива Японского моря
как пролив Невельского стал важным географическим открытием и почему Сахалин долго считали полуостровом
какие растения и животные здесь обитают и что такое «растительный гигантизм»
как живут сивучи и другие морские животные Сахалина
кто такие айны, нивхи и уильта — коренные народы острова
как Россия и Япония делили Сахалин и каким был период Карафуто
как сегодня живут люди на краю России
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе Mitsubishi Delica или джипе Nissan Patrol
Дополнительные расходы: выход в море на лодке (катере) к лежбищу сивучей (1200 ₽ с чел.) и обед в кафе (по желанию)
Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
Продолжительность экскурсии и тайминг указаны ориентировочно
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке ТЦ «Реми Сити» (УЛ.А.М. Горького, 32)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Родился и живу на Сахалине. Я аттестованный гид по Сахалинской области и уже много лет организую путешествия по самому большому острову России: экскурсии, джип-туры, походы, рыбалку.
Если вы мечтаете увидеть край не на открытках, а почувствовать его настоящим — с шумом прибоя, дыханием сопок, хрустом морских ракушек под ногами и ароматом вековых лесов — вы попали по адресу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алёна
Интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Рассказ о городе, затем город Невельск, подъем на смотровую площадку и выход в море к сивучам, прогулка до китайского корабля, севшего на мель в прошлом году. По дороге в Холмск остановка у водопада Салют и заезд к водохранилищу, конечной остановкой был маяк Слепиковского.
Роман
Ответ организатора:
Алёна, спасибо огромное за отзыв!
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В
Владислава
Экскурсий на запад Сахалина много, но такой гид один! На протяжении всей поездки Роман просвещал нас в истории Сахалина, сопровождая интересными фактами! Осталась под приятным впечатлением, однозначно рекомендую.
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А
Андрей
Отличная поездка. по маршруту было очень много интересных фактов и рассказов от гида Романа. Комфортный трансфер. Отличные локации, позволяющие посмотреть как города Сахалина, так и дикие места возле маяка. прогулка к Сивучам бс подобна, очаровательные зверюги!
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