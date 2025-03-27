В этом путешествии вы насладитесь природой восточного побережья острова, припаями Охотского моря и бескрайними ледяными просторами. Сначала вы проедете 134 километра на машине, чтобы оказаться в бухте Тихая, а затем преодолеете ещё пять километров пешком на пути к ледопадам — и точно не пожалеете!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–3 человек или 9300 ₽ за человека, если вас больше

от 28 800 ₽ за 1–3 человек или 9300 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы максимально близко подъезжаем к бухте Тихая. Зимой там не чистят дорогу, поэтому оставшийся путь пройдём пешком. К этому марш-броску стоит подготовиться: одевайтесь теплее и выбирайте обувь с хорошим протектором.

Бухта Тихая

Место силы и сказочной природы. В реальности бухта Тихая не совсем тихая, но это вы почувствуете на месте. Здесь вы насладитесь видами на пик Смелый и хребет Жданко, а после похода к ледопадам устроите привал с авторским чаем (или японским кофе) и перекусом.

Ледопады

Пока море не замёрзло, мы идём до первого ледопада поверху, вдоль побережья. От места стоянки это около 5 км в одну сторону. Если будет стоять лёд, прямо по нему обогнём мыс Тихий, пройдём вдоль безымянной бухты прямиком к ледопадам. Они растянулись у хребта Жданко, все разной формы и высоты. И чем дальше, тем красивее.

Организационные детали