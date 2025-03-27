Из Южно-Сахалинска на ледопады в бухте Тихая

Совершить зимний подвиг, чтобы увидеть Охотское море и удивительные ледопады
В этом путешествии вы насладитесь природой восточного побережья острова, припаями Охотского моря и бескрайними ледяными просторами.

Сначала вы проедете 134 километра на машине, чтобы оказаться в бухте Тихая, а затем преодолеете ещё пять километров пешком на пути к ледопадам — и точно не пожалеете!
Из Южно-Сахалинска на ледопады в бухте Тихая
Из Южно-Сахалинска на ледопады в бухте Тихая
Из Южно-Сахалинска на ледопады в бухте Тихая

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы максимально близко подъезжаем к бухте Тихая. Зимой там не чистят дорогу, поэтому оставшийся путь пройдём пешком. К этому марш-броску стоит подготовиться: одевайтесь теплее и выбирайте обувь с хорошим протектором.

Бухта Тихая

Место силы и сказочной природы. В реальности бухта Тихая не совсем тихая, но это вы почувствуете на месте. Здесь вы насладитесь видами на пик Смелый и хребет Жданко, а после похода к ледопадам устроите привал с авторским чаем (или японским кофе) и перекусом.

Ледопады

Пока море не замёрзло, мы идём до первого ледопада поверху, вдоль побережья. От места стоянки это около 5 км в одну сторону. Если будет стоять лёд, прямо по нему обогнём мыс Тихий, пройдём вдоль безымянной бухты прямиком к ледопадам. Они растянулись у хребта Жданко, все разной формы и высоты. И чем дальше, тем красивее.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на джипе или микроавтобусе (например, Land Cruiser Prado или аналогичной модели)
  • Одевайтесь тепло: непродуваемая куртка и удобная обувь с протектором
  • Поездка зависит от погоды, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена
  • Авторский чай / японский кофе и перекус входят в стоимость поездки
  • На всём маршруте с вами будет сопровождающий из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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