Сначала вы проедете 134 километра на машине, чтобы оказаться в бухте Тихая, а затем преодолеете ещё пять километров пешком на пути к ледопадам — и точно не пожалеете!
Описание экскурсии
На комфортабельном автомобиле мы максимально близко подъезжаем к бухте Тихая. Зимой там не чистят дорогу, поэтому оставшийся путь пройдём пешком. К этому марш-броску стоит подготовиться: одевайтесь теплее и выбирайте обувь с хорошим протектором.
Бухта Тихая
Место силы и сказочной природы. В реальности бухта Тихая не совсем тихая, но это вы почувствуете на месте. Здесь вы насладитесь видами на пик Смелый и хребет Жданко, а после похода к ледопадам устроите привал с авторским чаем (или японским кофе) и перекусом.
Ледопады
Пока море не замёрзло, мы идём до первого ледопада поверху, вдоль побережья. От места стоянки это около 5 км в одну сторону. Если будет стоять лёд, прямо по нему обогнём мыс Тихий, пройдём вдоль безымянной бухты прямиком к ледопадам. Они растянулись у хребта Жданко, все разной формы и высоты. И чем дальше, тем красивее.
Организационные детали
- Путешествие проходит на джипе или микроавтобусе (например, Land Cruiser Prado или аналогичной модели)
- Одевайтесь тепло: непродуваемая куртка и удобная обувь с протектором
- Поездка зависит от погоды, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена
- Авторский чай / японский кофе и перекус входят в стоимость поездки
- На всём маршруте с вами будет сопровождающий из нашей команды