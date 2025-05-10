Яркая смена ландшафтов, бесконечные снежные просторы на километры вокруг — такой будет ваша встреча с Сахалином. А компанию вам составят наши хаски — одна из лучших ездовых пород.
Вы научитесь запрягать упряжку и помчитесь с ветерком, удивлясь тому, как быстро вы с собаками сумели понять друг друга.
Вы научитесь запрягать упряжку и помчитесь с ветерком, удивлясь тому, как быстро вы с собаками сумели понять друг друга.
Описание экскурсии
Катание на собачей упряжке — это захватывающее приключение, которое позволит не только насладиться зимним пейзажем, но и узнать больше о северных традициях и культуре. После обязательного предстартового инструктажа вас ждёт:
- Мастер-класс по запряганию упряжки: вы узнаете, как устроена нарта, примете участие в запряге и познакомитесь с нашими дружелюбными собаками
- 4-километровый маршрут: в составе будет одна собачья упряжка (4-8 собак) и снегоход с санями, где сидят участники группы. На протяжении всего маршрута участники меняются местами — так каждый сможет попробовать себя в роли каюра
- Тепло и уют: после катания вы отдохнёте в нашей юрте и согреетесь горячим чаем
А это безопасно?
- Маршрут проложен по ровной местности без резких поворотов и крутых склонов
- Наши собаки воспитанные и дружелюбные, специально обучены следовать за снегоходом и санями
- Группу сопровождает опытный каюр, поддерживающий визуальный контакт с тем, кто управляет упряжкой
Организационные детали
- Во время поездки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Safari, Infiniti QX80, LX570, Mercedes S222, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica, Hyundai IX35 или Subaru Levorg
- В стоимость входит: услуги гида, трансфер из Южно-Сахалинска и обратно, горячий чай
ежедневно в 10:00, 12:30, 14:15 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 14:15 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 419 туристов
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!Задать вопрос
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