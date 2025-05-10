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Яркая смена ландшафтов, бесконечные снежные просторы на километры вокруг — такой будет ваша встреча с Сахалином. А компанию вам составят наши хаски — одна из лучших ездовых пород.



Вы научитесь запрягать упряжку и помчитесь с ветерком, удивлясь тому, как быстро вы с собаками сумели понять друг друга.