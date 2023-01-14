ежедневно в 10:00

Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина

Покорить снежные преграды, чтобы увидеть природные и рукотворные чудеса

Одно из лучших сезонных развлечений на Сахалине! Проложить маршрут через сказочный заснеженный ельник, исследовать японские тоннели и заброшенную железную дорогу, взобраться на вершину горы или увидеть каменные исполины мыса Великан. Решайтесь на зимнее приключение — а наша команда инструкторов поддержит вас во всём.
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Снегоходы рулят! Поездка по просторам Сахалина
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поехали кататься!

В окрестностях Южно-Сахалинска столько живописных мест! В теплое время года проехать к ним получится не всегда: грунтовые дороги, по которым ходят лесовозы, часто размывает. А вот зимой можно добраться туда на снегоходе: попасть в нетронутый цивилизацией лес, промчаться по берегу Охотского моря или даже покорить тысячник.

В сопровождении опытных инструкторов вы за короткое время освоите приемы вождения. А дальше вам откроются пейзажи острова во всем их многообразии и мощное ощущение драйва. В вашем распоряжении надежные двухместные снегоходы — можно сесть за руль самостоятельно или доверить управление инструктору.

Маршрут поездки согласуется с группой в зависимости от времени суток, опыта и предпочтений участников. Как правило, поездка занимает 2-3 часа: хватит времени на катание и осмотр достопримечательностей, перерыв на чай из термоса и фотографирование.

Варианты маршрутов

  • Зимняя сказка — несложные покатушки по заснеженному лесу, без крутых поворотов и подъемов. Идеальный вариант для начинающих.
  • Мицульский хребет — понравится любителям истории: будем исследовать заброшенную железную дорогу и старые таинственные тоннели эпохи японского господства.
  • Мыс Великан — поездка по лучшим фотолокациям: заснеженные сопки, исполинские сосульки, каменные выступы и арки.
  • Гора Быкова (954 м) — максимально насыщенный маршрут для любителей острых ощущений: вы покорите горную вершину, насладитесь высотной панорамой Охотского моря и посетите водопады.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Точное время старта и направление экскурсии на выбранный день уточняйте в личной переписке
  • Трансфер к месту старта и обратно включен в стоимость
  • Выбирайте теплую непромокаемую одежду, не забудьте перчатки и шарф/бафф на шею. Шлем мы выдадим (можно брать свой).
  • По запросу возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (подробности уточняйте у гида)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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