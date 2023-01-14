ежедневно в 10:00

В окрестностях Южно-Сахалинска столько живописных мест! В теплое время года проехать к ним получится не всегда: грунтовые дороги, по которым ходят лесовозы, часто размывает. А вот зимой можно добраться туда на снегоходе: попасть в нетронутый цивилизацией лес, промчаться по берегу Охотского моря или даже покорить тысячник.
В сопровождении опытных инструкторов вы за короткое время освоите приемы вождения. А дальше вам откроются пейзажи острова во всем их многообразии и мощное ощущение драйва. В вашем распоряжении надежные двухместные снегоходы — можно сесть за руль самостоятельно или доверить управление инструктору.
Маршрут поездки согласуется с группой в зависимости от времени суток, опыта и предпочтений участников. Как правило, поездка занимает 2-3 часа: хватит времени на катание и осмотр достопримечательностей, перерыв на чай из термоса и фотографирование.