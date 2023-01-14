ежедневно в 10:00

Одно из лучших сезонных развлечений на Сахалине! Проложить маршрут через сказочный заснеженный ельник, исследовать японские тоннели и заброшенную железную дорогу, взобраться на вершину горы или увидеть каменные исполины мыса Великан. Решайтесь на зимнее приключение — а наша команда инструкторов поддержит вас во всём.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поехали кататься!

В окрестностях Южно-Сахалинска столько живописных мест! В теплое время года проехать к ним получится не всегда: грунтовые дороги, по которым ходят лесовозы, часто размывает. А вот зимой можно добраться туда на снегоходе: попасть в нетронутый цивилизацией лес, промчаться по берегу Охотского моря или даже покорить тысячник.

В сопровождении опытных инструкторов вы за короткое время освоите приемы вождения. А дальше вам откроются пейзажи острова во всем их многообразии и мощное ощущение драйва. В вашем распоряжении надежные двухместные снегоходы — можно сесть за руль самостоятельно или доверить управление инструктору.

Маршрут поездки согласуется с группой в зависимости от времени суток, опыта и предпочтений участников. Как правило, поездка занимает 2-3 часа: хватит времени на катание и осмотр достопримечательностей, перерыв на чай из термоса и фотографирование.

Варианты маршрутов

Зимняя сказка — несложные покатушки по заснеженному лесу, без крутых поворотов и подъемов. Идеальный вариант для начинающих.

— несложные покатушки по заснеженному лесу, без крутых поворотов и подъемов. Идеальный вариант для начинающих. Мицульский хребет — понравится любителям истории: будем исследовать заброшенную железную дорогу и старые таинственные тоннели эпохи японского господства.

— понравится любителям истории: будем исследовать заброшенную железную дорогу и старые таинственные тоннели эпохи японского господства. Мыс Великан — поездка по лучшим фотолокациям: заснеженные сопки, исполинские сосульки, каменные выступы и арки.

— поездка по лучшим фотолокациям: заснеженные сопки, исполинские сосульки, каменные выступы и арки. Гора Быкова (954 м) — максимально насыщенный маршрут для любителей острых ощущений: вы покорите горную вершину, насладитесь высотной панорамой Охотского моря и посетите водопады.

Организационные детали