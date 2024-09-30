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Приглашаем насладиться фантастическими природными местами Сахалина, куда пока не добрался массовый туризм. Вы посетите спрятанный в лесу Черемшанский водопад и бухту Тихая — её название говорит само за себя.



А ещё заедете по пути в село Взморье, где заглянете на аутентичный Крабовый рынок и оцените необычные японские ворота.