Приглашаем насладиться фантастическими природными местами Сахалина, куда пока не добрался массовый туризм. Вы посетите спрятанный в лесу Черемшанский водопад и бухту Тихая — её название говорит само за себя.
А ещё заедете по пути в село Взморье, где заглянете на аутентичный Крабовый рынок и оцените необычные японские ворота.
А ещё заедете по пути в село Взморье, где заглянете на аутентичный Крабовый рынок и оцените необычные японские ворота.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
08:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
09:30 — Село Взморье. Смотрим японские ворота «Тории» и заходим на Крабовый рынок
12:00 — Черемшанский водопад, расположенный в лесу. Мы прогуляемся до него пешком, наслаждаясь первозданной природой.
15:00 — Бухта Тихая. Вы увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной.
16:30 — Выезд в обратном направлении
19:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках Nissan Safari, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser 80
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 381 туриста
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них я путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!Задать вопрос
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