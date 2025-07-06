Ощутить энергию древних камней и узнать об истории и культуре Сахалина
Недалеко от Южно-Сахалинска есть удивительное место. Это памятник природы, структурно-денудационный останец Лягушка. Он известен своей формой и окутан множеством легенд. Люди ищут здесь ответы на свои вопросы и умиротворение. Вы полюбуетесь потрясающими видами, загадаете желание и ощутите связь с природой.
Живописное место, залитое лучами солнца, окружённое горами и густыми деревьями. Здесь мы расскажем об особенностях природы Сахалина.
Тропа желаний и Сад камней
Вы пройдёте вдоль реки по дороге, символизирующей путь к достижению целей, и встретите два особенных камня. Камень ответов на все вопросы, к которому можно прикоснуться и получить ответ о том, что вас беспокоит. И камень исполнения желаний: если у вас есть заветная мечта, дотроньтесь до камня и она наверняка исполнится.
Останец Лягушка
Необычная форма напоминает лягушку, сидящую на пригорке. Скала состоит из трёх больших камней, каждый из которых имеет свои энергетические особенности. Чтобы достигнуть места силы, вам нужно преодолеть подъём на гору (по оборудованной тропе). На вершине можно загадать желание и насладиться видом: горные хребты, леса и бескрайние просторы Охотского моря.
Охотское море
После приятной прогулки по живописному лесу мы отправимся на побережье Охотского моря. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом, встретить любопытных морских млекопитающих и послушать шум волн. В зимнее время вы увидите торосы — ледяные нагромождения, которые могут достигать нескольких метров в высоту. Если повезёт, на берегу вы обнаружите красивые ракушки или осколки японской посуды с оригинальными орнаментами.
На экскурсии вы:
насладитесь красотой природы
погрузитесь в историю древних народов Сахалина
узнаете, как они охотились, ловили рыбу и собирали растения
познакомитесь с легендами и мифами этих народов
услышите о загадках, связанных с их историей и происхождением
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто интересуется эзотерикой, верит в чудеса или просто хочет насладиться неповторимой природой и узнать больше об истории коренных жителей острова.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn Spada (к месту старта и обратно)
По тропе нам предстоит пройти 3 км и подняться на высоту ~ 310 м
Рекомендуем экскурсию для детей от 7 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 136 туристов
Привет! Меня зовут Валерия. Я опытный экскурсовод на Сахалине, лауреат конкурса «Гостеприимный Южный» в номинации «Экскурсовод-город 2021». Уже несколько лет я знакомлю гостей края с нашим удивительным островом, его историей, читать дальше
культурой и природными достопримечательностями. Моя цель — сделать каждую экскурсию уникальной и интересной для каждого гостя. Если у вас есть особые пожелания, не стесняйтесь поделиться ими со мной, и я обязательно найду способ их учесть. Провожу экскурсии вместе с коллегами-гидами.