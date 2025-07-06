Недалеко от Южно-Сахалинска есть удивительное место. Это памятник природы, структурно-денудационный останец Лягушка. Он известен своей формой и окутан множеством легенд. Люди ищут здесь ответы на свои вопросы и умиротворение. Вы полюбуетесь потрясающими видами, загадаете желание и ощутите связь с природой.

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Описание экскурсии

Солнечная поляна

Живописное место, залитое лучами солнца, окружённое горами и густыми деревьями. Здесь мы расскажем об особенностях природы Сахалина.

Тропа желаний и Сад камней

Вы пройдёте вдоль реки по дороге, символизирующей путь к достижению целей, и встретите два особенных камня. Камень ответов на все вопросы, к которому можно прикоснуться и получить ответ о том, что вас беспокоит. И камень исполнения желаний: если у вас есть заветная мечта, дотроньтесь до камня и она наверняка исполнится.

Останец Лягушка

Необычная форма напоминает лягушку, сидящую на пригорке. Скала состоит из трёх больших камней, каждый из которых имеет свои энергетические особенности. Чтобы достигнуть места силы, вам нужно преодолеть подъём на гору (по оборудованной тропе). На вершине можно загадать желание и насладиться видом: горные хребты, леса и бескрайние просторы Охотского моря.

Охотское море

После приятной прогулки по живописному лесу мы отправимся на побережье Охотского моря. Здесь вы сможете насладиться свежим воздухом, встретить любопытных морских млекопитающих и послушать шум волн. В зимнее время вы увидите торосы — ледяные нагромождения, которые могут достигать нескольких метров в высоту. Если повезёт, на берегу вы обнаружите красивые ракушки или осколки японской посуды с оригинальными орнаментами.

На экскурсии вы:

насладитесь красотой природы

погрузитесь в историю древних народов Сахалина

узнаете, как они охотились, ловили рыбу и собирали растения

познакомитесь с легендами и мифами этих народов

услышите о загадках, связанных с их историей и происхождением

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто интересуется эзотерикой, верит в чудеса или просто хочет насладиться неповторимой природой и узнать больше об истории коренных жителей острова.

Организационные детали