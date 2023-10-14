Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады

Погулять на краю земли и влюбиться в уникальную природу Сахалина

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Отправиться вдоль берега моря к водопадам — это приключение, от которого сложно отказаться.

Неимоверной красоты бухты, скалистые мысы, захватывающие виды хребта Жданко на горизонте — вам захочется фотографировать каждый метр этого маршрута! А если я намекну, что вы увидите тюленей, попробуете местные деликатесы и услышите истории о мореплавателях, вы точно поедете со мной!
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
Другая сторона хребта Жданко: бухты, скалы, водопады
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Успеть к отливу

Мы отправимся в бухту Тихая в 150 км от Южно-Сахалинска, чтобы застать отлив и пройтись по побережью Охотского моря к водопадам. По вашему желанию заедем в посёлок Взморье на крабовый рынок, чтобы попробовать знаменитый деликатес. По берегу мы пройдём около 6 км — посетим несколько бухт и мысов, любуясь панорамами хребта Жданко. По пути я расскажу вам истории о мореплавателях — от голландских до японских, — которые стремились к здешним берегам.

Конечной точкой нашего пути будет живописная бухта Дровяная и красивые водопады рядом с ней. Вы совершите небольшую и нетрудную прогулку по скалам, придерживаясь за канат — конечно, если погодные условия нам это позволят.

Начинается прилив

Обратный путь лежит по так называемой морской террасе, где вы увидите сахалинскую растительность и угоститесь местными дикоросами: костяникой и брусникой. Если повезёт, сможете найти агат — символ благополучия. Если повезёт ещё больше, увидите тюленей или ларг. Нам встретится реконструкция жилища коренного народа Сахалина — внимательно его рассмотрим и поговорим о жизни аборигенов. А в бухте Тихой накроем обед: я предложу вам блюда корейской кухни, которая на Сахалине давно считается традиционной.

С любителями получать максимум впечатлений мы можем доехать до Клоковского водопада (примерно 60 км от Тихой) и предгорья хребта Жданко (без подъёма).

Кому подойдёт

Пеший маршрут средней сложности (в середине придётся немного подняться по скалам) и составляет 12 км — рассчитывайте свои силы.

Организационные детали

  • Важно: даты для этой экскурсии подбираются исходя из погодных условий, т. к. в дождь или туман вы не сможете оценить всей красоты природного объекта. Поэтому желательно бронировать экскурсию минимум за 3 дня.
  • Наш выезд из Южно-Сахалинска будет зависеть от отлива. О точном времени я сообщу за 1–2 суток до начала.
  • Для комфортной экскурсии вам понадобится удобная обувь с хорошим протектором, рабочие перчатки (для того, чтобы взбираться по скалам, придерживаясь за канат), спрей от клещей, головной убор, 2 л чистой питьевой воды, перекус. Для наблюдения за животными — бинокль.
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет

Что входит и не входит в стоимость

  • В стоимость входят: трансфер от места вашего проживания до бухты Тихая и обратно на комфортабельном автомобиле Toyota Rush, услуги гида, пикник с корейскими блюдами и термос с горячим чаем
  • При желании съесть камчатского краба на обед на берегу Охотского моря возьмите наличные деньги. Стоимость краба — от 1000 до 5000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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