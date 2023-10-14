Отправиться вдоль берега моря к водопадам — это приключение, от которого сложно отказаться. Неимоверной красоты бухты, скалистые мысы, захватывающие виды хребта Жданко на горизонте — вам захочется фотографировать каждый метр этого маршрута! А если я намекну, что вы увидите тюленей, попробуете местные деликатесы и услышите истории о мореплавателях, вы точно поедете со мной!

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Описание

Что вас ожидает

Успеть к отливу

Мы отправимся в бухту Тихая в 150 км от Южно-Сахалинска, чтобы застать отлив и пройтись по побережью Охотского моря к водопадам. По вашему желанию заедем в посёлок Взморье на крабовый рынок, чтобы попробовать знаменитый деликатес. По берегу мы пройдём около 6 км — посетим несколько бухт и мысов, любуясь панорамами хребта Жданко. По пути я расскажу вам истории о мореплавателях — от голландских до японских, — которые стремились к здешним берегам.

Конечной точкой нашего пути будет живописная бухта Дровяная и красивые водопады рядом с ней. Вы совершите небольшую и нетрудную прогулку по скалам, придерживаясь за канат — конечно, если погодные условия нам это позволят.

Начинается прилив

Обратный путь лежит по так называемой морской террасе, где вы увидите сахалинскую растительность и угоститесь местными дикоросами: костяникой и брусникой. Если повезёт, сможете найти агат — символ благополучия. Если повезёт ещё больше, увидите тюленей или ларг. Нам встретится реконструкция жилища коренного народа Сахалина — внимательно его рассмотрим и поговорим о жизни аборигенов. А в бухте Тихой накроем обед: я предложу вам блюда корейской кухни, которая на Сахалине давно считается традиционной.

С любителями получать максимум впечатлений мы можем доехать до Клоковского водопада (примерно 60 км от Тихой) и предгорья хребта Жданко (без подъёма).

Кому подойдёт

Пеший маршрут средней сложности (в середине придётся немного подняться по скалам) и составляет 12 км — рассчитывайте свои силы.

Организационные детали

Важно: даты для этой экскурсии подбираются исходя из погодных условий, т. к. в дождь или туман вы не сможете оценить всей красоты природного объекта. Поэтому желательно бронировать экскурсию минимум за 3 дня.

даты для этой экскурсии подбираются исходя из погодных условий, т. к. в дождь или туман вы не сможете оценить всей красоты природного объекта. Поэтому желательно бронировать экскурсию минимум за 3 дня. Наш выезд из Южно-Сахалинска будет зависеть от отлива. О точном времени я сообщу за 1–2 суток до начала.

Для комфортной экскурсии вам понадобится удобная обувь с хорошим протектором, рабочие перчатки (для того, чтобы взбираться по скалам, придерживаясь за канат), спрей от клещей, головной убор, 2 л чистой питьевой воды, перекус. Для наблюдения за животными — бинокль.

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет

Что входит и не входит в стоимость