Погулять на краю земли и влюбиться в уникальную природу Сахалина
Неимоверной красоты бухты, скалистые мысы, захватывающие виды хребта Жданко на горизонте — вам захочется фотографировать каждый метр этого маршрута! А если я намекну, что вы увидите тюленей, попробуете местные деликатесы и услышите истории о мореплавателях, вы точно поедете со мной!
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Описание
Что вас ожидает
Успеть к отливу
Мы отправимся в бухту Тихая в 150 км от Южно-Сахалинска, чтобы застать отлив и пройтись по побережью Охотского моря к водопадам. По вашему желанию заедем в посёлок Взморье на крабовый рынок, чтобы попробовать знаменитый деликатес. По берегу мы пройдём около 6 км — посетим несколько бухт и мысов, любуясь панорамами хребта Жданко. По пути я расскажу вам истории о мореплавателях — от голландских до японских, — которые стремились к здешним берегам.
Конечной точкой нашего пути будет живописная бухта Дровяная и красивые водопады рядом с ней. Вы совершите небольшую и нетрудную прогулку по скалам, придерживаясь за канат — конечно, если погодные условия нам это позволят.
Начинается прилив
Обратный путь лежит по так называемой морской террасе, где вы увидите сахалинскую растительность и угоститесь местными дикоросами: костяникой и брусникой. Если повезёт, сможете найти агат — символ благополучия. Если повезёт ещё больше, увидите тюленей или ларг. Нам встретится реконструкция жилища коренного народа Сахалина — внимательно его рассмотрим и поговорим о жизни аборигенов. А в бухте Тихой накроем обед: я предложу вам блюда корейской кухни, которая на Сахалине давно считается традиционной.
С любителями получать максимум впечатлений мы можем доехать до Клоковского водопада (примерно 60 км от Тихой) и предгорья хребта Жданко (без подъёма).
Кому подойдёт
Пеший маршрут средней сложности (в середине придётся немного подняться по скалам) и составляет 12 км — рассчитывайте свои силы.
Организационные детали
- Важно: даты для этой экскурсии подбираются исходя из погодных условий, т. к. в дождь или туман вы не сможете оценить всей красоты природного объекта. Поэтому желательно бронировать экскурсию минимум за 3 дня.
- Наш выезд из Южно-Сахалинска будет зависеть от отлива. О точном времени я сообщу за 1–2 суток до начала.
- Для комфортной экскурсии вам понадобится удобная обувь с хорошим протектором, рабочие перчатки (для того, чтобы взбираться по скалам, придерживаясь за канат), спрей от клещей, головной убор, 2 л чистой питьевой воды, перекус. Для наблюдения за животными — бинокль.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
Что входит и не входит в стоимость
- В стоимость входят: трансфер от места вашего проживания до бухты Тихая и обратно на комфортабельном автомобиле Toyota Rush, услуги гида, пикник с корейскими блюдами и термос с горячим чаем
- При желании съесть камчатского краба на обед на берегу Охотского моря возьмите наличные деньги. Стоимость краба — от 1000 до 5000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.