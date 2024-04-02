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Авторский тур
4 дня
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая Ямал
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
29 ноя в 10:00
20 дек в 10:00
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее знакомство с Салехардом
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
1 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 58 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я всем довольна.
- ТТатьяна10 января 2023Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с
- ТТатьяна10 января 2023Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
- ААлександр9 января 2023Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации
- ААлександр9 января 2023Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Салехарде в июне 2024
Сейчас в Салехарде в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 58 800 до 58 800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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