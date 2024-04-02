Туры на 3 дня в Салехарде

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Салехарде, цены от 58 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салехард-микс. Впервые на полярном круге
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Салехард-микс. Впервые на полярном круге
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 58 800 за человека
Открывая Ямал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Открывая Ямал
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 58 800 за человека
На край земли. Зимний тур на Ямал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
29 ноя в 10:00
20 дек в 10:00
от 58 800 за человека
Зимнее знакомство с Салехардом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее знакомство с Салехардом
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
1 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 58 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал
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    влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.

    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Я всем довольна.
    Я всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольна
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с
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    помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
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    на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!

  • А
    Александр
    9 января 2023
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации
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    Салехарда, стелу "66 параллель" и многое другое. С головой окунулся в национальный колорит и вкусил все прелести местной кухни. При этом было достаточно свободного времени на отдых и шоппинг. Всем рекомендую.

  • А
    Александр
    9 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
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    а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «3-дневные туры»

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  1. Салехард-микс. Впервые на полярном круге
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  3. На край земли. Зимний тур на Ямал
  4. Зимнее знакомство с Салехардом
Сколько стоит тур в Салехарде в июне 2024
Сейчас в Салехарде в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 58 800 до 58 800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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