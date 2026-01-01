На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
30 янв в 10:00
20 фев в 10:00
от 67 700 ₽ за человека
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Экскурсионный тур «В дебри тундры. Путешествие на Ямал» на 5 дней
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
30 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 98 500 ₽ за человека
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
28 мар в 10:00
4 апр в 10:00
от 61 100 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Салехарде в январе 2026
Сейчас в Салехарде в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 61 100 до 98 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
