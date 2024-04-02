Туры по воде в Салехарде

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Салехарде, цены от 53 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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В дебри тундры. Путешествие на Ямал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
13 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 85 600 за человека
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
3 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 53 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Я всем довольна.
    Я всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольна
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
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    на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!

  • А
    Александр
    9 января 2023
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
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    а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Водные развлечения»

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  1. В дебри тундры. Путешествие на Ямал
  2. Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Сколько стоит тур в Салехарде в июне 2024
Сейчас в Салехарде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 53 100 до 85 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Салехарде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам