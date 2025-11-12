Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в готический замок Гарибальди, расположенный в с. Хрящевка недалеко от города Тольятти. Вы сможете полюбоваться строением и сделать красивые фотографии на территории.

Екатерина Ваш гид в Самаре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Когда По согласованию с гидом 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Данный замок является новостроем, но в нем спрятана целая вселенная. Вас ждут рыцари, драконы и даже гаргульи, которые имеют имена. По дороге к замку я расскажу его настоящую историю, а как приедем к нему — версию сказочную и альтернативную. Важная информация: Внутри замка экскурсия недоступна.

По согласованию с гидом Выбрать дату