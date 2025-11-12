Мы отправимся в готический замок Гарибальди, расположенный в с. Хрящевка недалеко от города Тольятти. Вы сможете полюбоваться строением и сделать красивые фотографии на территории.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииДанный замок является новостроем, но в нем спрятана целая вселенная. Вас ждут рыцари, драконы и даже гаргульи, которые имеют имена. По дороге к замку я расскажу его настоящую историю, а как приедем к нему — версию сказочную и альтернативную. Важная информация: Внутри замка экскурсия недоступна.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Внутри замка экскурсия недоступна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
