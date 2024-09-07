Найдено 3 экскурсии в категории « Замок Гарибальди » в Самаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 часа Мини-группа до 5 чел. Замок Гарибальди Начало: Ул. Кирова д. 308 «Замок Гарибальди — уникальное явление для Самарской области» 1 990 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области Начало: На остановке Барбошина поляна «Замок Гарибальди — это отель, построенный в стиле неоготика» 18 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная Удивительное рядом: замок Гарибальди в Самарской области Оказаться в месте словно из средневековой сказки, а также узнать больше о крае «На самарской земле, недалеко от Тольятти, есть неожиданное строение — замок Гарибальди» 16 000 ₽ за человека Другие экскурсии Самары

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Замок Гарибальди»

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