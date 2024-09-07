Замок Гарибальди – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Гарибальди» в Самаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Замок Гарибальди
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Замок Гарибальди
Начало: Ул. Кирова д. 308
«Замок Гарибальди — уникальное явление для Самарской области»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 990 за человека
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области
Начало: На остановке Барбошина поляна
«Замок Гарибальди — это отель, построенный в стиле неоготика»
9 сен в 13:00
12 сен в 14:00
18 000 за всё до 3 чел.
Удивительное рядом: замок Гарибальди в Самарской области
На машине
6 часов
Индивидуальная
Удивительное рядом: замок Гарибальди в Самарской области
Оказаться в месте словно из средневековой сказки, а также узнать больше о крае
«На самарской земле, недалеко от Тольятти, есть неожиданное строение — замок Гарибальди»
23 сен в 09:00
3 окт в 09:00
16 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Замок Гарибальди»

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  1. Замок Гарибальди
  2. Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
  3. Удивительное рядом: замок Гарибальди в Самарской области
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
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