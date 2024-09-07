2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Замок Гарибальди
Начало: Ул. Кирова д. 308
«Замок Гарибальди — уникальное явление для Самарской области»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 990₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области
Начало: На остановке Барбошина поляна
«Замок Гарибальди — это отель, построенный в стиле неоготика»
9 сен в 13:00
12 сен в 14:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
Удивительное рядом: замок Гарибальди в Самарской области
Оказаться в месте словно из средневековой сказки, а также узнать больше о крае
«На самарской земле, недалеко от Тольятти, есть неожиданное строение — замок Гарибальди»
23 сен в 09:00
3 окт в 09:00
16 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Замок Гарибальди»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Замок Гарибальди" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 18 000.
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Замок Гарибальди», цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь