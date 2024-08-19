Из Самары - к сказочному замку Гарибальди

Путешествие к замку Гарибальди включает остановки на вертолётной площадке и у храма без гвоздей. Прогулка среди статуй и фонтанов, увлекательные рассказы о крае
Это неспешная поездка с остановками и фото в красивых природных локациях, лёгкими рассказами о нашем крае и прогулкой у необычного замка. Неоготический стиль, архитектура Средних веков, Ренессанс - замок соединил
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в себе много направлений. Комплекс будет осмотрен снаружи, а также будут обсуждаться его история и геральдика.

По пути до замка посетим одну из лучших обзорных площадок области - вертолётную площадку на берегу Волги. Заедем к храму, сделанному без единого гвоздя в традициях русского зодчества.

В конечной точке маршрута погуляем около замка Гарибальди среди статуй рыцарей и горгулий, фонтанов и клумб. Рассмотрим архитектуру замка, геральдику и скульптуры.

В поездке рассказывается, как появилась крепость Самара, когда она стала городом и какие народы населяли наш край. Узнаете, почему город Тольятти так называется и для кого он был построен.

Обсудим знаменитую ГЭС - как она повлияла на развитие Тольятти и где электростанцию стали возводить первоначально.

И конечно, поговорим о замке Гарибальди - кто и зачем его построил и что означают скульптуры возле него

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура замка Гарибальди
  • 🚁 Вертолётная площадка на берегу Волги
  • ⛪ Храм без единого гвоздя
  • 📜 Увлекательные исторические рассказы
  • 🚗 Комфортный трансфер включён
    • Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
    Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
    Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Вертолётная площадка на берегу Волги
  • Храм без единого гвоздя
  • Замок Гарибальди

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    3 интересных места

    • По пути до замка мы посетим одну из лучших обзорных площадок в нашей области — вертолётную площадку на берегу Волги.
    • Заедем к храму, сделанному без единого гвоздя в традициях русского зодчества.
    • В конечной точке маршрута погуляем около замка Гарибальди среди статуй рыцарей и горгулий, фонтанов и клумб. Рассмотрим архитектуру замка, геральдику и скульптуры.

    И много увлекательных рассказов

    • В поездке я расскажу, как появилась крепость Самара, когда она стала городом и какие народы населяли наш край.
    • Вы узнаете, почему город Тольятти так называется и для кого он был построен.
    • Обсудим знаменитую ГЭС — как она повлияла на развитие Тольятти и где электростанцию стали возводить первоначально.
    • И конечно, поговорим о замке Гарибальди — кто и зачем его построил и что означают скульптуры возле него.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Lada Largus.
    • Дополнительно оплачивается обед по желанию.
    • Дорога до первой локации занимает 30 минут. Всего в пути мы проведём около 2 часов в каждую сторону.
    • При хорошей погоде и желании можно будет позагорать и искупаться. Возьмите с собой купальные принадлежности.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    М
    19 авг 2024
    Роман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. Нас поразили глубокое знание истории края и изобилие фактов практически на любой вопрос. Деревянная церковь - прекрасна!))) И сам замок тоже очень необычный) Хочется погрузиться в атмосферу средневековья, одеть пышное платье)
    Было интересно и взрослым и 9ти летним детям и подросткам)
    Роман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. НасРоман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. НасРоман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. НасРоман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. НасРоман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. Нас
    Логинова
    10 авг 2024
    Всем здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, впечатлений море, даже то что на вертолетную площадку попали под сильным дождем и вся красота была в дымке, впечатлений и настроения не испортило… ездила с двумя детьми(диагнос ЗПР), компания ещё та… Очень понравилась наша мобильность… каректность и не навязчивость экскурсовода. Дети в восторге, ну а я тем более… всем рекомендую…
    Е
    29 июл 2024
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей.
    Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей.

    Входит в следующие категории Самары

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