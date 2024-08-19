Это неспешная поездка с остановками и фото в красивых природных локациях, лёгкими рассказами о нашем крае и прогулкой у необычного замка. Неоготический стиль, архитектура Средних веков, Ренессанс - замок соединил
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
3 интересных места
- По пути до замка мы посетим одну из лучших обзорных площадок в нашей области — вертолётную площадку на берегу Волги.
- Заедем к храму, сделанному без единого гвоздя в традициях русского зодчества.
- В конечной точке маршрута погуляем около замка Гарибальди среди статуй рыцарей и горгулий, фонтанов и клумб. Рассмотрим архитектуру замка, геральдику и скульптуры.
И много увлекательных рассказов
- В поездке я расскажу, как появилась крепость Самара, когда она стала городом и какие народы населяли наш край.
- Вы узнаете, почему город Тольятти так называется и для кого он был построен.
- Обсудим знаменитую ГЭС — как она повлияла на развитие Тольятти и где электростанцию стали возводить первоначально.
- И конечно, поговорим о замке Гарибальди — кто и зачем его построил и что означают скульптуры возле него.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Lada Largus.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию.
- Дорога до первой локации занимает 30 минут. Всего в пути мы проведём около 2 часов в каждую сторону.
- При хорошей погоде и желании можно будет позагорать и искупаться. Возьмите с собой купальные принадлежности.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 72 туристов
Добрый день! Меня зовут Роман. Я работаю гидом с 2022 года. Создал ряд авторских экскурсий. Особенностью проведения моих экскурсий является лёгкая и ненавязчивая подача информации.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
19 авг 2024
Роман, выражаем благодарность за проведение интересной экскурсии!) Кроме замка, побывали и в других интересных местах. Нас поразили глубокое знание истории края и изобилие фактов практически на любой вопрос. Деревянная церковь - прекрасна!))) И сам замок тоже очень необычный) Хочется погрузиться в атмосферу средневековья, одеть пышное платье)
Было интересно и взрослым и 9ти летним детям и подросткам)
Было интересно и взрослым и 9ти летним детям и подросткам)
Логинова
10 авг 2024
Всем здравствуйте. Экскурсия очень понравилась, впечатлений море, даже то что на вертолетную площадку попали под сильным дождем и вся красота была в дымке, впечатлений и настроения не испортило… ездила с двумя детьми(диагнос ЗПР), компания ещё та… Очень понравилась наша мобильность… каректность и не навязчивость экскурсовода. Дети в восторге, ну а я тем более… всем рекомендую…
Е
Евгения
29 июл 2024
Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей.
Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
Входит в следующие категории Самары
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