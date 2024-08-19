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в себе много направлений. Комплекс будет осмотрен снаружи, а также будут обсуждаться его история и геральдика.



По пути до замка посетим одну из лучших обзорных площадок области - вертолётную площадку на берегу Волги. Заедем к храму, сделанному без единого гвоздя в традициях русского зодчества.



В конечной точке маршрута погуляем около замка Гарибальди среди статуй рыцарей и горгулий, фонтанов и клумб. Рассмотрим архитектуру замка, геральдику и скульптуры.



В поездке рассказывается, как появилась крепость Самара, когда она стала городом и какие народы населяли наш край. Узнаете, почему город Тольятти так называется и для кого он был построен.



Обсудим знаменитую ГЭС - как она повлияла на развитие Тольятти и где электростанцию стали возводить первоначально.



И конечно, поговорим о замке Гарибальди - кто и зачем его построил и что означают скульптуры возле него