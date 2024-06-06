1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от 1 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Пешие прогулки, природа и вдохновляющие виды ждут вас на экскурсии по Самаре. Посетите Царев курган, Жигулевские ворота и сосновый заповедник
Начало: Самарская улица, 267
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Самара купеческая»: уникальное путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в атмосферу купеческой Самары, исследуя ее знаковые места и встречаясь с историей в лицо
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Ширяево - Волжская Швейцария»: незабываемая прогулка на теплоходе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Волге из Самары в Ширяево, где природа и история сливаются воедино
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Место силы Самары: остров, которого не было
Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ЛЛюдмила5 июня 2024Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
- ББорис5 июня 2024Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ЕЕлена3 июня 2024Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
- SSergey3 июня 2024Не занудно и познавательно.
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ЯЯрослав2 июня 2024Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
- ННадежда2 июня 2024Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Индивидуальные»
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