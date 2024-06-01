Замки, дворцы и особняки Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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