1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы рассмотрите особняк Курлиных, построенный великим модернистом Зеленко»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ТТатьяна19 мая 2024Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
- ЕЕлена16 мая 2024Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Дворцы, замки и особняки»
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