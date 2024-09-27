В Самарской области есть удивительно место с уникальной атмосферой рыцарского духа и таинственной неоготики. Прогулка по территории замка Гарибальди позволит вам отправиться назад в прошлое, очутиться в Средневековье, получить ответы на вопросы о той далёкой эпохе, встретиться с настоящими рыцарями. А также насладиться тишиной, чистым воздухом и красивыми видами.

Описание экскурсии

Замок Гарибальди — это отель, построенный в стиле неоготика. Внутри идут отделочные работы, поэтому осматривать его мы будем снаружи. Со всех сторон здание украшено огромным количеством скульптур. Здесь и король Артур со своей королевой, и рыцари круглого стола, и горгульи с драконами.

Можно увидеть и Галахада — это он нашёл Святой Грааль. А померив шлем Беовульфа, не забудьте загадать желание. Повсюду вам будут встречаться барельефы, и каждый расскажет свою историю. Вся эта красота ждёт вас на фоне Жигулёвского моря, на берегу которого можно отдохнуть после прогулки.

Во время экскурсии я расскажу:

Почему создателя замка называют «мясным королём»

В честь кого замок так назван и для кого построен

Какие тайны он скрывает

А также историю Самары, Тольятти и области

Организационные детали