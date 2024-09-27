В Самарской области есть удивительно место с уникальной атмосферой рыцарского духа и таинственной неоготики.
Прогулка по территории замка Гарибальди позволит вам отправиться назад в прошлое, очутиться в Средневековье, получить ответы на вопросы о той далёкой эпохе, встретиться с настоящими рыцарями. А также насладиться тишиной, чистым воздухом и красивыми видами.
Прогулка по территории замка Гарибальди позволит вам отправиться назад в прошлое, очутиться в Средневековье, получить ответы на вопросы о той далёкой эпохе, встретиться с настоящими рыцарями. А также насладиться тишиной, чистым воздухом и красивыми видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Замок Гарибальди — это отель, построенный в стиле неоготика. Внутри идут отделочные работы, поэтому осматривать его мы будем снаружи. Со всех сторон здание украшено огромным количеством скульптур. Здесь и король Артур со своей королевой, и рыцари круглого стола, и горгульи с драконами.
Можно увидеть и Галахада — это он нашёл Святой Грааль. А померив шлем Беовульфа, не забудьте загадать желание. Повсюду вам будут встречаться барельефы, и каждый расскажет свою историю. Вся эта красота ждёт вас на фоне Жигулёвского моря, на берегу которого можно отдохнуть после прогулки.
Во время экскурсии я расскажу:
- Почему создателя замка называют «мясным королём»
- В честь кого замок так назван и для кого построен
- Какие тайны он скрывает
- А также историю Самары, Тольятти и области
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле SsangYongKyron или Mitsubishi Outlander
- В стоимость входит: трансфер и услуги гида
- Замок осматриваем только снаружи
- Обед не предусмотрен, но можно перекусить в кафе или взять еду с собой и посидеть на берегу Жигулёвского моря
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Барбошина поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 157 туристов
Добро пожаловать в Самару! Меня зовут Ирина. Я аккредитованный экскурсовод. Вот уже 10 лет рассказываю гостям города о прекрасной, удивительной, загадочной Самаре. С радостью поделюсь с вами своей любовью к этому городу. Провожу экскурсии пешеходные, на автомобиле, на автобусе, на катерах и теплоходах. Мои экскурсии индивидуальные и групповые, городские и по области.Задать вопрос
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