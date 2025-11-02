Экскурсия к замку Гарибальди - это уникальная возможность увидеть одну из самых загадочных построек Самарской области.
Путешествие начинается с живописной дороги и остановки на смотровой площадке Вертолётная, откуда открываются захватывающие виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Неоготическая архитектура замка
- 🐉 Скульптуры драконов и грифонов
- 🌄 Виды на Волгу и Жигулёвские горы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Замок Гарибальди
- Вертолётная площадка
Описание экскурсии
Мы проедем по живописной дороге и остановимся на самой красивой смотровой площадке Самары — Вертолётной, откуда открываются фантастические виды на Волгу, Жигулёвские и Сокольи горы, а также на «парадный вход главной улицы России» — Жигулёвские ворота.
Неоготический замок Гарибальди
- Отправимся в село Хрящевка, где расположен замок, и окунёмся там в атмосферу Средневековья
- Погрузимся в мир фантастических существ — грифонов, драконов, гаргулий, а также героев старинных эпосов
- Поговорим о неоготической архитектуре замка, рассмотрим её в деталях и попробуем разгадать тайны, которые хранят замковые стены
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio. При необходимости есть детское кресло и бустер
- Дополнительно оплачивается только питание в кафе по маршруту (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка Барбошина поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 92 туристов
Аттестованный профессиональный гид в Самаре, Тольятти, на Самарской Луке. Влюблена в родные места и влюблю в них даже самого искушённого путешественника!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
2 ноя 2025
Огромное спасибо Юле!
Евгения
4 сен 2025
Прекрасный экскурсовод! Грамотная, с красивой речью, увлечена своим делом, много интересной и полезной информации! Красивая локация, однозначно рекомендую Юлию и эту экскурсию!
С
Сергей
22 авг 2025
Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, обязательно порекомендую знакомым.
И
Ирина
14 авг 2025
Прекрасный гид Юлия обладает обширными знаниями и кругозором, рассказала много интересного. Вождение автомобиля безопасное, очень аккуратное. Места великолепные! Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
А
Адель
12 авг 2025
Решили съездить на выходные в соседний город - Самару, конечно путешествие в эту область не могло обойтись без посещения такого уникального места, как замок Гарибальди!
Сделали свой выбор в пользу именно
Х
Худобородова
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия в удивительное место,замок "Гарибальди". Обаятельная экскурсовод Юлия рассказала много интересной информации. Рекомендую.
К
Кристина
6 авг 2025
Выбрали индивидуальный тур с Юлией и ни капли не пожалели! Получили очень много интересной и познавательно информации, всё это подаётся в лёгкой форме. Сразу видно что человек любит и свою
Л
Людмила
2 авг 2025
Экскурсия очень интересная и необычная. Отдельное спасибо Юле, все подробно и интересно рассказывала. Рекомендую!
А
Анастасия
24 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Юлия интересно рассказывала. Очень хорошо водит машину, безопасно. Порекомендовала места для посещений для прогулок. Спасибо
Надежда
15 июл 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная. Юлия очень внимательно относится с деталям, знает много интересных фактов о регионе и её жителях, очень доступно, но увлекательно об этом рассказывает. Дорога пролетела незаметно! Спасибо за экскурсию!
Анастасия
14 июл 2025
Мы были первый раз в Самаре и решили совершить готическое путешествие в Замок Гарибальди, согласовали дату и время поездки, маршрут и провели просто шикарно этот день. Юлия просто замечательный экскурсовод,
Сидельникова
6 июл 2025
Спасибо Юлии за увлекательное готическое путешествие к Замку Гарибальди. Экскурсия была очень познавательной и мы ни минуты не скучали. Кроме того приятно удивила готовность к любым погодным условиям: в машине
Е
Евгения
1 июл 2025
Юлия- мастер слова и проводник в прошлое. Если вы хотите не просто увидеть замок, а **прочувствовать его готическую душу**, ощутить мурашки от легенд и унести с собой частичку его таинственной
Ксения
17 июн 2025
Спасибо огромное, экскурсоводу Юлии за такое сказочное путешествие!!! Мы были на разных экскурсиях в Самаре, но Юлия НАИНТЕРЕСНЕЙШИЙ рассказчик, дальняя дорога вообще незаметно пролетает с её повествованием, а её любовь к городу и к своему делу очень заразительна!!!! Спасибо!!!
В
Вячеслав
16 июн 2025
Все было сделано с большой любовью и вниманием к нам, слушателям. И Даже больше - смогли изменить маршрут ходу пьесы. Замок потрясающий, народу очень много. А вообще экскурсия началась когда мы еще не тронулись с места. Много информации, много впечатлений. Юлия - выше всяких похвал!
