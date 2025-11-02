Наталья Огромное спасибо Юле!

Евгения Прекрасный экскурсовод! Грамотная, с красивой речью, увлечена своим делом, много интересной и полезной информации! Красивая локация, однозначно рекомендую Юлию и эту экскурсию!

С Сергей Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, обязательно порекомендую знакомым.

И Ирина Прекрасный гид Юлия обладает обширными знаниями и кругозором, рассказала много интересного. Вождение автомобиля безопасное, очень аккуратное. Места великолепные! Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.

А Адель

Сделали свой выбор в пользу именно индивидуальной экскурсии, ведь нам в недолгой поездке было дорого наше время, так как добираться самим на общественном транспорте -тот еще квест))

Также нам было важно наличие достаточного свободного времени, в продолжительности прогулки нас совсем не ограничивали, благодаря чему удалось рассмотреть все детали и конечно сделать очень удачные снимки! 😍 (на территории замка в итоге провели около двух часов)

Юлия по дороге рассказывала много интересного об окрестностях, было очень комфортно, приятно и безопасно

Еще раз большое спасибо! Решили съездить на выходные в соседний город - Самару, конечно путешествие в эту область не могло обойтись без посещения такого уникального места, как замок Гарибальди!

Х Худобородова Очень интересная экскурсия в удивительное место,замок "Гарибальди". Обаятельная экскурсовод Юлия рассказала много интересной информации. Рекомендую.

Выбрали индивидуальный тур с Юлией и ни капли не пожалели! Получили очень много интересной и познавательно информации, всё это подаётся в лёгкой форме. Сразу видно что человек любит и свою работу и место про которое рассказывает. Посетили прекрасные места, полюбовались красотами замка и Волги! По окончании экскурсии Юлия порекомендовала нам что ещё посетить в Самаре и подарила сладкий подарок. Очень приятно:) Спасибо большое,кто собирается на данную экскурсию гида очень рекомендуем!

Л Людмила Экскурсия очень интересная и необычная. Отдельное спасибо Юле, все подробно и интересно рассказывала. Рекомендую!

А Анастасия Очень понравилась экскурсия, гид Юлия интересно рассказывала. Очень хорошо водит машину, безопасно. Порекомендовала места для посещений для прогулок. Спасибо

Надежда Экскурсия очень интересная и познавательная. Юлия очень внимательно относится с деталям, знает много интересных фактов о регионе и её жителях, очень доступно, но увлекательно об этом рассказывает. Дорога пролетела незаметно! Спасибо за экскурсию!

Мы были первый раз в Самаре и решили совершить готическое путешествие в Замок Гарибальди, согласовали дату и время поездки, маршрут и провели просто шикарно этот день. Юлия просто замечательный экскурсовод, очень эрудированный, любящий свой город, историю и свою работу, познакомила нас с историей города, окрестностями, мы узнали оооочень много нового и интересного, всем кто сомневается, с большой уверенностью могу сказать езжайте с Юлией, и вы не пожалеете. В память о Самаре ещё надолго сохраню приятное послевкусие этого дня. Благодарю🙏🙏🙏

Сидельникова читать дальше были готовы зонтики и дождевики на случай дождя. И нам они пригодились)

А ещё хочу отметить, что Юлия хороший, уверенный водитель автомобиля, с ней спокойно на дороге (для меня это важно)

В общем организация на высоте.

Спасибо большое! Спасибо Юлии за увлекательное готическое путешествие к Замку Гарибальди. Экскурсия была очень познавательной и мы ни минуты не скучали. Кроме того приятно удивила готовность к любым погодным условиям: в машине

Замок Гарибальди теперь живет в нас не только как образ, но и как целая история, рассказанная с невероятным мастерством. Юлия- мастер слова и проводник в прошлое. Если вы хотите не просто увидеть замок, а **прочувствовать его готическую душу**, ощутить мурашки от легенд и унести с собой частичку его таинственной ауры – вам обязательно нужно попасть на экскурсию с Юлией! Огромное спасибо за это незабываемое путешествие!

Ксения Спасибо огромное, экскурсоводу Юлии за такое сказочное путешествие!!! Мы были на разных экскурсиях в Самаре, но Юлия НАИНТЕРЕСНЕЙШИЙ рассказчик, дальняя дорога вообще незаметно пролетает с её повествованием, а её любовь к городу и к своему делу очень заразительна!!!! Спасибо!!!