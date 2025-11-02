Мои заказы

Готическое путешествие из Самары

Путешествие к замку Гарибальди подарит незабываемые впечатления. Виды на Волгу и горы, атмосфера Средневековья и тайны замковых стен ждут вас
Экскурсия к замку Гарибальди - это уникальная возможность увидеть одну из самых загадочных построек Самарской области.

Путешествие начинается с живописной дороги и остановки на смотровой площадке Вертолётная, откуда открываются захватывающие виды
на Волгу и Жигулёвские горы. В селе Хрящевка вас ждёт погружение в мир средневековой архитектуры и фантастических существ. Неоготический стиль замка, драконы, грифоны и гаргульи создают атмосферу, которая захватывает дух. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной для всей семьи

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Неоготическая архитектура замка
  • 🐉 Скульптуры драконов и грифонов
  • 🌄 Виды на Волгу и Жигулёвские горы
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Готическое путешествие из Самары
Готическое путешествие из Самары© Юлия
Готическое путешествие из Самары© Юлия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя21
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Замок Гарибальди
  • Вертолётная площадка

Описание экскурсии

Мы проедем по живописной дороге и остановимся на самой красивой смотровой площадке Самары — Вертолётной, откуда открываются фантастические виды на Волгу, Жигулёвские и Сокольи горы, а также на «парадный вход главной улицы России» — Жигулёвские ворота.

Неоготический замок Гарибальди

  • Отправимся в село Хрящевка, где расположен замок, и окунёмся там в атмосферу Средневековья
  • Погрузимся в мир фантастических существ — грифонов, драконов, гаргулий, а также героев старинных эпосов
  • Поговорим о неоготической архитектуре замка, рассмотрим её в деталях и попробуем разгадать тайны, которые хранят замковые стены

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio. При необходимости есть детское кресло и бустер
  • Дополнительно оплачивается только питание в кафе по маршруту (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Остановка Барбошина поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 92 туристов
Аттестованный профессиональный гид в Самаре, Тольятти, на Самарской Луке. Влюблена в родные места и влюблю в них даже самого искушённого путешественника!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Наталья)Готическое путешествие из Самары (Евгения)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Адель)Готическое путешествие из Самары (Кристина)Готическое путешествие из Самары (Кристина)Готическое путешествие из Самары (Кристина)Готическое путешествие из Самары (Кристина)Готическое путешествие из Самары (Людмила)Готическое путешествие из Самары (Людмила)Готическое путешествие из Самары (Людмила)Готическое путешествие из Самары (Анастасия)Готическое путешествие из Самары (Анастасия)Готическое путешествие из Самары (Евгения)Готическое путешествие из Самары (Евгения)Готическое путешествие из Самары (Евгения)
Наталья
Наталья
2 ноя 2025
Огромное спасибо Юле!
Огромное спасибо Юле!
Евгения
Евгения
4 сен 2025
Прекрасный экскурсовод! Грамотная, с красивой речью, увлечена своим делом, много интересной и полезной информации! Красивая локация, однозначно рекомендую Юлию и эту экскурсию!
Прекрасный экскурсовод! Грамотная, с красивой речью, увлечена своим делом, много интересной и полезной информации! Красивая локация, однозначно рекомендую Юлию и эту экскурсию!
С
Сергей
22 авг 2025
Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, обязательно порекомендую знакомым.
И
Ирина
14 авг 2025
Прекрасный гид Юлия обладает обширными знаниями и кругозором, рассказала много интересного. Вождение автомобиля безопасное, очень аккуратное. Места великолепные! Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
А
Адель
12 авг 2025
Решили съездить на выходные в соседний город - Самару, конечно путешествие в эту область не могло обойтись без посещения такого уникального места, как замок Гарибальди!
Сделали свой выбор в пользу именно
индивидуальной экскурсии, ведь нам в недолгой поездке было дорого наше время, так как добираться самим на общественном транспорте -тот еще квест))
Также нам было важно наличие достаточного свободного времени, в продолжительности прогулки нас совсем не ограничивали, благодаря чему удалось рассмотреть все детали и конечно сделать очень удачные снимки! 😍 (на территории замка в итоге провели около двух часов)
Юлия по дороге рассказывала много интересного об окрестностях, было очень комфортно, приятно и безопасно
Еще раз большое спасибо!

Решили съездить на выходные в соседний город - Самару, конечно путешествие в эту область не могло обойтись без посещения такого уникального места, как замок Гарибальди!
Х
Худобородова
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия в удивительное место,замок "Гарибальди". Обаятельная экскурсовод Юлия рассказала много интересной информации. Рекомендую.
К
Кристина
6 авг 2025
Выбрали индивидуальный тур с Юлией и ни капли не пожалели! Получили очень много интересной и познавательно информации, всё это подаётся в лёгкой форме. Сразу видно что человек любит и свою
работу и место про которое рассказывает. Посетили прекрасные места, полюбовались красотами замка и Волги! По окончании экскурсии Юлия порекомендовала нам что ещё посетить в Самаре и подарила сладкий подарок. Очень приятно:) Спасибо большое,кто собирается на данную экскурсию гида очень рекомендуем!

Выбрали индивидуальный тур с Юлией и ни капли не пожалели! Получили очень много интересной и познавательно информации, всё это подаётся в лёгкой форме. Сразу видно что человек любит и свою работу и место про которое рассказывает. Посетили прекрасные места, полюбовались красотами замка и Волги! По окончании экскурсии Юлия порекомендовала нам что ещё посетить в Самаре и подарила сладкий подарок. Очень приятно:) Спасибо большое,кто собирается на данную экскурсию гида очень рекомендуем!
Л
Людмила
2 авг 2025
Экскурсия очень интересная и необычная. Отдельное спасибо Юле, все подробно и интересно рассказывала. Рекомендую!
Экскурсия очень интересная и необычная. Отдельное спасибо Юле, все подробно и интересно рассказывала. Рекомендую!
А
Анастасия
24 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Юлия интересно рассказывала. Очень хорошо водит машину, безопасно. Порекомендовала места для посещений для прогулок. Спасибо
Надежда
Надежда
15 июл 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная. Юлия очень внимательно относится с деталям, знает много интересных фактов о регионе и её жителях, очень доступно, но увлекательно об этом рассказывает. Дорога пролетела незаметно! Спасибо за экскурсию!
Анастасия
Анастасия
14 июл 2025
Мы были первый раз в Самаре и решили совершить готическое путешествие в Замок Гарибальди, согласовали дату и время поездки, маршрут и провели просто шикарно этот день. Юлия просто замечательный экскурсовод,
очень эрудированный, любящий свой город, историю и свою работу, познакомила нас с историей города, окрестностями, мы узнали оооочень много нового и интересного, всем кто сомневается, с большой уверенностью могу сказать езжайте с Юлией, и вы не пожалеете. В память о Самаре ещё надолго сохраню приятное послевкусие этого дня. Благодарю🙏🙏🙏

Мы были первый раз в Самаре и решили совершить готическое путешествие в Замок Гарибальди, согласовали датуМы были первый раз в Самаре и решили совершить готическое путешествие в Замок Гарибальди, согласовали дату
Сидельникова
Сидельникова
6 июл 2025
Спасибо Юлии за увлекательное готическое путешествие к Замку Гарибальди. Экскурсия была очень познавательной и мы ни минуты не скучали. Кроме того приятно удивила готовность к любым погодным условиям: в машине
были готовы зонтики и дождевики на случай дождя. И нам они пригодились)
А ещё хочу отметить, что Юлия хороший, уверенный водитель автомобиля, с ней спокойно на дороге (для меня это важно)
В общем организация на высоте.
Спасибо большое!

Е
Евгения
1 июл 2025
Юлия- мастер слова и проводник в прошлое. Если вы хотите не просто увидеть замок, а **прочувствовать его готическую душу**, ощутить мурашки от легенд и унести с собой частичку его таинственной
ауры – вам обязательно нужно попасть на экскурсию с Юлией! Огромное спасибо за это незабываемое путешествие! Замок Гарибальди теперь живет в нас не только как образ, но и как целая история, рассказанная с невероятным мастерством.

Юлия- мастер слова и проводник в прошлое. Если вы хотите не просто увидеть замок, а **прочувствовать его готическую душу**, ощутить мурашки от легенд и унести с собой частичку его таинственной ауры – вам обязательно нужно попасть на экскурсию с Юлией! Огромное спасибо за это незабываемое путешествие! Замок Гарибальди теперь живет в нас не только как образ, но и как целая история, рассказанная с невероятным мастерством.
Ксения
Ксения
17 июн 2025
Спасибо огромное, экскурсоводу Юлии за такое сказочное путешествие!!! Мы были на разных экскурсиях в Самаре, но Юлия НАИНТЕРЕСНЕЙШИЙ рассказчик, дальняя дорога вообще незаметно пролетает с её повествованием, а её любовь к городу и к своему делу очень заразительна!!!! Спасибо!!!
В
Вячеслав
16 июн 2025
Все было сделано с большой любовью и вниманием к нам, слушателям. И Даже больше - смогли изменить маршрут ходу пьесы. Замок потрясающий, народу очень много. А вообще экскурсия началась когда мы еще не тронулись с места. Много информации, много впечатлений. Юлия - выше всяких похвал!

