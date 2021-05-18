Полезная информация о Самаре
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Самара
Популярные экскурсии в Самаре
4.6
29 отзывов
1200
₽
за чел.
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди. Замок хоть и современный, но выглядит так, словно ег...
3.6
6 отзывов
890
₽
за чел.
Ширяево — это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой. Эту красоту оценили именитые художники прошлого. Здесь жили и творили художн...
5
18 отзывов
4500
₽
за чел.
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: «Самара — город молодой живой и деятельный. Можно без преувеличения ска...
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Самара – один из интереснейших городов Поволжья. Город появился в конце XVI века, как пограничный пункт Русского государства для защиты от кочевников....
4.9
36 отзывов
3750
₽
за чел.
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер