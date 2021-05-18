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Полезная информация о Самаре

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Местное время в Самаре
22:3715
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСамара
По-английскиSamara
Столица регионаСамара является столицей региона
Население города1 134 730 чел.
АэропортКурумоч KUF
Часовой поясEurope/Samara
Средняя высота117 м. от уровня моря

Где находится Самара на карте

Самара фото города
Самара

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